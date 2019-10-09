麗豐-KY 9月營收創歷史新高、季營收創同期新高 股價靚

2019-10-09 11:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北報導



麗豐-KY（4137）公告9月合併營收5.34億元，年增37.15％、月增43.9%，創單月歷史新高，第3季營收12.67億元，年增11.24％，創歷年同期新高，累計前三季營收37.21億元，年增14.88%，亦是歷年新高，公司並預期，營收將呈逐季成長。受到利多激勵，麗豐-KY今（9）日股價逆勢走高，盤中來到238元，漲幅近4％，站上季線，持續自谷底復甦。

麗豐-KY表示，營收亮眼主要受惠於秋冬換季護膚保養需求帶動消費力道，且配合公司運用主題性宣傳行銷活動，推進主營美容連鎖通路「克麗緹娜」在大陸地區持續穩定成長貢獻，截至9月底克麗緹娜全球加盟店數已達到4,824家，其中，在大陸加盟店數為4,488家。

麗豐-KY表示，公司長遠拓展業務的重心是以透過消費端大數據資料與數位化行銷串聯，提供消費者「精準護膚」的定制化肌膚管理方案，以推升克麗緹娜單店營收逐年穩步成長。

美容保養是普遍且合理的民生需求，協助加盟主開店、提供培訓及輔導店面穩定營運，是公司一直以來致力的「基礎項目｣，也是麗豐-KY近幾年不畏大環境變化，營運穩定保持雙位數年增率的重要關鍵。

麗豐-KY表示，集團主要產品皆是自行研發、生產，並於旗下通路銷售，上下游整合的營運模式令集團有能力不斷擴張，坐穩亞洲美容連鎖產業龍頭；另一方面，亦藉由增加產品種類、以及針對消費者季節需求進行促銷活動等以提高單店營收表現，近期集團強化包括保濕、敏感肌、增強肌膚防護力、受損皮脂膜等旗下一系列臉部及身體美容保養品的宣傳。

其中，「法國圖朵拉蘊悅系列」是目前克麗緹娜來客詢問度最高的身體美容產品，目前在正值秋冬換季保養需求升溫，對營運將帶來正面的挹注。