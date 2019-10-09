經濟解析／國慶日前大立光法說將登場 法人關心這些事

2019-10-09 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



台股在國慶日前受到美股大跌拖累，萬一關卡再度跌破，股王大立光（3008）法說會趕在長假前舉辦，近期股價在5日線附近整理，市值也重新站上6,000億元，隨著蘋果iPhone11系列新機上市，大立光法說將釋出的訊息將牽後市場敏感神經，法人最關切第3季獲利、第4季展望、多鏡頭趨勢、擴產進度及對手瓜分市場的競爭等議題。

大立光9月營收65.96 億元，月增 1.84%，年增 19.54%，連續二個月單月營收寫下新高，第3季營收184.83 億元，同樣創下新高，季增 31.26%，年增 13.15%；累計前9月營收423.88 億元，年增 13.01%。

在美系客戶新機拉貨下產能持續滿載，10月營收可望維持強勢表現。

大立光法說會向來在當季結束後，下個月的第二個周四舉行，今年因逢10月10國慶日連假，因此提前一天召開，將在今日下午收盤後登場，由執行長林恩平主持。

蘋果iPhone 11系列首度搭載三鏡頭，在規格升級下，銷售情況優於預期，已傳出蘋果追單的訊息，由於iPhone 11系列鏡頭增加，且模組難度也提高，成本也因此拉升，預估約占新機成本15%，法人看好有助大立光業績表現，在第3季營收創新高下，第4季的營運展望更受法人關注。

外資在大立光法說會前也喊買，目標價最高上看5,800元，且有外資預估，大立光今年每股純益 227.25 元，將可望創下新高，預2020年每股純益282.85 元；下午的法說會，第3季毛利率、獲利將公布之外，第4季的營運展望更是法人高度關切的重點，都想聽聽林恩平的說法。

大立光雖不評論個別的客戶，但是從產業趨勢上，法人也可以進一步分析未來的營運表現，因此，包括擴產的進度、三鏡頭及7P、8P的趨勢等，也是法人關心焦點，尤其是大立光雖是龍頭，但面臨玉晶光、舜宇光的分食市場，該如何應對，是否會影響光學鏡頭的市場版圖等，法人都很關心。

大立光客戶包括蘋果及華為，除了蘋果新機的拉貨狀況之外，華為新機在海外市場的銷售也會影響拉貨，有關非蘋陣營在三鏡頭上的積極態度，也引來法人關注。

大立光股價由9月初的低點3,775元反彈走高站上各均線，近期一度拉升至4,535元，寫下5月初以來的波段高點，市值重新站上6,000億元，近日則是在5日線附近整理，市場關心法說會所釋出的訊息，將進一步牽動後續營運及股價表現。