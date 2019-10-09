親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

懷孕8週禁墮胎？ 被當生育容器 女性自主權開倒車

經濟解析／國慶日前大立光法說將登場 法人關心這些事

2019-10-09 11:08經濟日報 記者楊伶雯／台北報導

台股在國慶日前受到美股大跌拖累，萬一關卡再度跌破，股王大立光（3008）法說會趕在長假前舉辦，近期股價在5日線附近整理，市值也重新站上6,000億元，隨著蘋果iPhone11系列新機上市，大立光法說將釋出的訊息將牽後市場敏感神經，法人最關切第3季獲利、第4季展望、多鏡頭趨勢、擴產進度及對手瓜分市場的競爭等議題。

大立光9月營收65.96 億元，月增 1.84%，年增 19.54%，連續二個月單月營收寫下新高，第3季營收184.83 億元，同樣創下新高，季增 31.26%，年增 13.15%；累計前9月營收423.88 億元，年增 13.01%。

在美系客戶新機拉貨下產能持續滿載，10月營收可望維持強勢表現。

大立光法說會向來在當季結束後，下個月的第二個周四舉行，今年因逢10月10國慶日連假，因此提前一天召開，將在今日下午收盤後登場，由執行長林恩平主持。

蘋果iPhone 11系列首度搭載三鏡頭，在規格升級下，銷售情況優於預期，已傳出蘋果追單的訊息，由於iPhone 11系列鏡頭增加，且模組難度也提高，成本也因此拉升，預估約占新機成本15%，法人看好有助大立光業績表現，在第3季營收創新高下，第4季的營運展望更受法人關注。

外資在大立光法說會前也喊買，目標價最高上看5,800元，且有外資預估，大立光今年每股純益 227.25 元，將可望創下新高，預2020年每股純益282.85 元；下午的法說會，第3季毛利率、獲利將公布之外，第4季的營運展望更是法人高度關切的重點，都想聽聽林恩平的說法。

大立光雖不評論個別的客戶，但是從產業趨勢上，法人也可以進一步分析未來的營運表現，因此，包括擴產的進度、三鏡頭及7P、8P的趨勢等，也是法人關心焦點，尤其是大立光雖是龍頭，但面臨玉晶光、舜宇光的分食市場，該如何應對，是否會影響光學鏡頭的市場版圖等，法人都很關心。

大立光客戶包括蘋果及華為，除了蘋果新機的拉貨狀況之外，華為新機在海外市場的銷售也會影響拉貨，有關非蘋陣營在三鏡頭上的積極態度，也引來法人關注。

大立光股價由9月初的低點3,775元反彈走高站上各均線，近期一度拉升至4,535元，寫下5月初以來的波段高點，市值重新站上6,000億元，近日則是在5日線附近整理，市場關心法說會所釋出的訊息，將進一步牽動後續營運及股價表現。

大立光三鏡頭
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

道瓊重摔313點 台股開盤下跌40點失守萬一關卡

2019-10-09 09:15

美中協商前夕美股重摔 分析師建議台股今日這樣操作

2019-10-09 09:00

台塑四寶財報欠佳 股價走跌

2019-10-09 10:17

美股大跌 台股恐面臨萬一關卡保衛戰

2019-10-09 08:59

香港越亂 台股越漲

2019-10-09 08:48

消費旺季到 十一長假後A股後市可期

2019-10-09 08:32

全球央行降息風調降基準利率 美國市政債受關注

2019-10-09 08:31

股息入袋 台塑四寶Q3賺488億

2019-10-09 00:43

兩利空…台塑四寶 明年難逃苦日子

2019-10-09 00:42

市值超越迪士尼…台積電 助攻台股攻上「萬一」

2019-10-09 00:39

台積創天價 台股飛躍萬一

2019-10-08 23:41

就市論勢／IC設計、蘋概 伺機卡位

2019-10-08 23:18

12檔傳產股 創今年新高價

2019-10-08 23:18

營收三增族群 搶鏡

2019-10-08 23:18

台積強勢 帶旺概念股

2019-10-08 23:17

台股攻克萬一關卡 分析師：這些股票還會繼續漲

2019-10-08 22:10

南亞科重挫是這原因？外資降評喊賣

2019-10-08 17:13

基金互換年底前上路 實驗期一年限4000人

2019-10-08 16:14

台積電超越迪士尼 市值7.42兆元晉升全球第23強

2019-10-08 14:55

台積電股價、市值雙創新史高 單日市值激增2,204億元

2019-10-08 14:39

16檔營收新高 買盤先卡位

2019-10-08 14:29

伺服器出貨強 廣達、緯穎有喜

2019-10-08 14:29

台積電領軍 概念股齊聲衝鋒

2019-10-08 14:29

台塑四寶Q3獲利季增62.3% 股息收入占四成

2019-10-08 14:16

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:42

雙美經營權之爭對決 全面改選董事9席及監察人3席

2019-10-08 13:23

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:13

雙美經營權變天 林齊國：將邀前總座林泉源任重要職務

2019-10-08 13:00

16檔9月營收創新高股 法人近五日買超破千張

2019-10-08 12:22

電動車效益 英利沃爾沃明年貢獻業績超過四倍

2019-10-08 11:10

美國擴大制裁海康威視 台安控場齊漲

2019-10-08 10:39

過去10年平均勝率八成 陸十一長假後A股後市可期

2019-10-08 10:28

企業債登場 美債殖利率止跌反彈

2019-10-08 09:59

9月營收雙優股 多方搶進

2019-10-08 09:55

大選行情帶動 台股突破萬一 台股ETF沾光

2019-10-08 09:34

台積電股價飆新高 台股早盤衝破11,000點關卡

2019-10-08 09:33

台積電刷新歷史天價早盤衝高到284元 市值飆上7.36兆

2019-10-08 09:21

資金流出股票型ETF 高信評債券ETF獲青睞

2019-10-08 08:37

經濟數據好壞參半 股市資金先觀望

2019-10-08 07:57
看更多

熱門文章

南亞科重挫是這原因？外資降評喊賣

2019-10-08 17:13

台積電超越迪士尼 市值7.42兆元晉升全球第23強

2019-10-08 14:55

台塑四寶Q3獲利季增62.3% 股息收入占四成

2019-10-08 14:16

台股攻克萬一關卡 分析師：這些股票還會繼續漲

2019-10-08 22:10

二大保險金控國泰金、富邦金 前九月合賺逾1,057億元

2019-10-08 20:34

台積創天價 台股飛躍萬一

2019-10-08 23:41

兩利空…台塑四寶 明年難逃苦日子

2019-10-09 00:42

12檔傳產股 創今年新高價

2019-10-08 23:18

台股再上萬一、外資買超101.47億 買盤最愛這10檔

2019-10-08 16:52

瑞信上修5G手機預測 聯發科目標價升上440元

2019-10-08 13:28

營收三增族群 搶鏡

2019-10-08 23:18

16檔營收新高 買盤先卡位

2019-10-08 14:29

股息入袋 台塑四寶Q3賺488億

2019-10-09 00:43

基金互換年底前上路 實驗期一年限4000人

2019-10-08 16:14

雙美經營權變天 林齊國：將邀前總座林泉源任重要職務

2019-10-08 13:00

台積電飄286.5元新高價 台股攻破萬一關卡收11,017點

2019-10-08 13:49

旺季效應啟動　營收三增股吸晴

2019-10-08 19:12

富邦金9月稅後純益41.4億元 連三月居獲利三冠王

2019-10-08 21:19

伺服器出貨強 廣達、緯穎有喜

2019-10-08 14:29

連三個月營收遞增股 外資搶先卡位這幾檔

2019-10-08 13:13

晶電、隆達 Q3營收衝高

2019-10-08 23:14

燿華9月營收創21個月新高 無線耳機需求強

2019-10-08 15:53

台達電旺季不旺 9月營收下滑4%

2019-10-08 19:05

新光金控9月賺14.21億元 年增167.3%

2019-10-08 20:40

玉晶光9月營收19.29億元 月增4.96%連二個月創新高

2019-10-08 16:27

16檔9月營收創新高股 法人近五日買超破千張

2019-10-08 12:22

台積強勢 帶旺概念股

2019-10-08 23:17

巨大目標價 滙豐喊240元

2019-10-08 16:31

5G通訊需求增溫 電磁波遮蔽材料廠搶商機

2019-10-08 21:29

玉晶光營收 連兩月攻頂

2019-10-08 23:11

台虹總座：布局5G應用 今年研發倍增

2019-10-08 12:50

美中協商前夕美股重摔 分析師建議台股今日這樣操作

2019-10-09 09:00

道瓊重摔313點 台股開盤下跌40點失守萬一關卡

2019-10-09 09:15

上月業績／台達電-4% 外資減碼

2019-10-08 23:15

致新9月營收成長22％ 新唐創高

2019-10-08 23:15

嘉基擬12月中旬掛牌上市 明年業績可望比今年好

2019-10-08 18:54

聯德吃蘋單 將旺到下季

2019-10-08 23:11

台積電股價、市值雙創新史高 單日市值激增2,204億元

2019-10-08 14:39

台積電帶旺 家登股價飆漲停至歷史新高

2019-10-08 12:24

南港Q3稅前獲利年增4.9倍 股價創八年新高

2019-10-08 15:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top