全球央行降息風調降基準利率 美國市政債受關注

2019-10-09 08:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／台北報導



長達10年的股市多頭逐漸走到後期，投資人不免擔心市場震盪可能對資產造成影響，開始未雨綢繆，建置避險部位，而受到全球主要國家製造業經理人指數（PMI）紛紛走弱，甚至低於榮枯線50以下，促使全球央行吹起降息風，調降基準利率，用來應對可能發生的經濟走弱情況。

美國聯邦儲備理事會（FED）利率決策會議（FOMC）也在7月一改之前升息的趨勢，轉向調降聯邦基準利率1碼，預期在2019年底前，還有2至3碼的調降空間。

另外，歐洲央行（ECB）宣布下調存款利率，並將於11月起，重啟量化寬鬆（QE），中國人民銀行也宣布調降存款準備率，泰國、印度及紐西蘭等國央行也紛紛採取降息措施。

富邦證券表示，隨著各國央行吹起降息風後，長期觀察美國20年公債與美國市政債均相對抗跌，因此市政債CEF(Closed-end fund；封閉型基金 )或ETF都可做為投資人分散風險的配置工具之一，作為抗震功能的投資組合。

根據Bloomberg統計，至8月底全球負殖利率債券金額達17兆美元，較去年底大幅增長105%，再創歷史新高。其中，負殖利率最高的前二大經濟體為歐洲約8.7兆美元，日本約7.3兆美元。其增幅較2018年12月底分別成長171.9%及49.0%。由於負殖利率債券金額的持續增加，也反映市場在不確定環境下對投資安全的需求，以及對長期低通膨的預期。

因此，在低利環境下，投資人對於收益的需求殷切，又期望能找尋相對具安全性的投資商品。而美國市政債（Municipal bond）也因此受到市場投資人的關注。

富邦證券表示，美國市政債為美國第四大債券市場，整體債券規模約3.9兆美元，平均每年債券發行量超過3,000億美元，而美國市政債券是用來資助城市建案，如修築隧道或整建學校，由稅收或電費等必須服務收入支付，幾乎和美國公債一樣安全，因此多為一般投資人持有，是退休族群資產配置的重要一環。

除了未來低利的環境有利支撐美國市政債價格外，違約率低也是一大優勢。市面上流通的美國市政債超過九成為投資等級，主要是因為其市政債本息償付是以稅收或公用事業的收益為主，故信用評等相對高。

富邦證券表示，投資人目前可透過複委託買入美國市政債CEF(Closed-end fund；封閉型基金 )或ETF，等同買進一籃子市政債券，可分散掉單一個州違約的風險。而CEF或是ETF的市政債主要區別在於費用率及股利率。CEF規模不變，故不用因為投資人的大筆贖回，而被逼迫賣出體質良好的債券，也較能讓經理人在操作上顯現出其投資績效。

因為CEF規模不變，也使市政債CEF普遍都會使用20%至40%的槓桿，來提高收益率。因此市政債CEF的股利率會比較高，費用率也相對偏高，相對的波動率也較高，適合追求殖利率較高但是對於日常波動較不在意的投資人。而市政債ETF費用率低，但股利率相對也偏低，相對的波動率也較CEF低，因此適合有現金流需求而且價格波動接受度較小的投資人。