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富邦金9月稅後純益41.4億元 連三月居獲利三冠王

2019-10-08 21:19經濟日報 記者葉憶如／綜合報導

富邦金控今（8）晚公布自結9月自結稅後淨利41.4億元，較去年同期成長43%，主要子公司獲利皆有穩健成長。累計今年前九月稅後純益535.93億元，較去年同期成長7%，每股盈餘(EPS)為4.98元。已連續三個月居單月、累計獲利跟每股盈餘三冠王。

富邦金控2019年9月稅後淨利41.4億元，較去年同期成長43%，主要子公司獲利皆有穩健成長。累計今年前9月稅後淨利535.93億元，較去年同期成長7%，每股盈餘(EPS)為4.98元。

其中，富邦人壽2019年9月稅後淨利17.64億元，較去年同期成長12%，獲利動能來自穩健的投資績效表現，累計前9月稅後淨利274.04億元。初年度保費收入（First Year Premium）領先同業，今年前9月達1,680億元，較去年同期成長21%。總保費收入（Total Premium）為4,547億元，較去年同期成長12%。

台北富邦銀行2019年9月稅後淨利15.35億元，較去年同期成長29%，主因淨利息收入及手續費收入帶動收益成長。前九月稅後淨利169.2億元，較去年同期成長11%。北富銀資產品質維持穩健，2019年9月底逾放比率為0.2%，備抵呆帳覆蓋率為660%。

富邦產險2019年9月稅後淨利2.31億元，較去年同期成長41%，前九月稅後淨利35.51億元，承保業務及投資績效皆維持穩健，簽單保費收入較去年同期成長8%。

富邦證券2019年9月稅後淨利1.55億元，較去年同期成長2114%，主要受惠於經紀業務及資本市場相關收入成長。累計前九月稅後淨利為24.48億元，較去年同期成長12%，主因資本市場利得所帶動。

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