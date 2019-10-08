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「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

旺季效應啟動　營收三增股吸晴

2019-10-08 19:12經濟日報 記者王皓正／台北報導

9月營收密集出爐，TPK-KY（3673）、正崴、華固等「上市櫃13好漢」，9月營收月增與年增率，及今年前九月營收年增率，齊步成長超過一成，這些「旺季效應」啟動的營收三增股，股價可望領銜表態。

現階段正值月初營收密集公布期，上市櫃公司接續發布9月營收；在業績題材效應啟動下，企業因產業基本面變化，股價也將齊步調整，市場「汰弱擇強」換股，將使營收耀眼族群獲得青睞。

由於正處第3季底、第4季初產業旺季，往年第3季業績佳個股，第4季營收也將再度攀高，因此9月營收率先起跑族群，有機會領先大盤，連接反應第3季、第4季旺季效應。

伴隨業績超乎預期個股及族群漸漸浮出檯面，營收亮麗題材將是現階段選股標準，這些個股股價將會顯得愈來愈強勢，可望擷取盤面焦點。

截至昨（8）日，上市櫃公司中有13家9月營收月成長與年成長、以及今年前九月年增幅度都超過一成，主要分布在IC設計、光電、電腦周邊等電子股，以及生技、營建等傳產股。

若分析9月營收月成長率，以華固月增93.3%居冠，奇鋐月增30%、國光生月增24.9%；另外，捷波、神盾、正崴、TPK-KY、凌群等，9月營收月成長率也都超過一成五。

進一步觀察9月營收年成長幅度，華固、國光生等均年增一倍以上；其他年增逾三成個股，還包括神盾、奇鋐、慶豐富、瑞昱、正崴、尼克森、TPK-KY等。

至於9月營收絕對金額，TPK-KY、正崴等在百億元規模以上；另外，華固、瑞昱、奇鋐等，營收則達數十億元。

台新投顧副總黃文清指出，營收相對上月與去年同期大幅成長個股，股價表現相對強勢，這些具有業績題材支撐族群，未來在大盤續漲時，可望扮演多頭攻擊重心。

但短線在國際股市多空震盪下，投資人可能要審慎因應，預估盤勢整理機會較大，當然趨勢看好產業族群成長性可望優於整體經濟，選股仍是致勝關鍵。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，現階段在營收公布同時，盤面也正處在高檔整理位置，因此盤勢短期操作焦點，將以業績成長股為主軸，「旺季效應」啟動族群有機會突圍勝出。

營收個股正崴
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