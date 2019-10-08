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董事職能宣導會 11月1日開跑

2019-10-08 18:00經濟日報 記者趙于萱／台北報導

金管會今年頒布「新版公司治理藍圖（2018-2020）」，將有效發揮董事職能列為重點項目，證交所表示，為協助上市公司董事及監察人發揮職能，11月1日至21日期間將規劃高雄及台北辦理三場次「有效發揮董事職能宣導會」，推動相關知識宣導及落實。

證交所指出，本次宣導會將同步因應全球重視智慧財產權議題，智慧財產權的保護、管理和運用為上市櫃公司面臨的課題，特別邀請資策會科技法律研究所的創意智財中心代表，針對智慧財產權相關案例及議題進行解說，另外，邀請證券投資人及期貨交易人保護中心代表針對證券交易法等相關法規，包括財報不實之民刑事責任以及相關案例予以解說。

針對董事及監察人之責任及義務部分，證交所也將派代表講授「新版公司治理藍圖（2018-2020）」的重要措施，希望藉此提升董監事對法規及公司治理國際趨勢等發展方向。

證交所強調，董事職能的發揮是公司運作的核心，面對不斷變化的環境，公司董事會及獨立董事必須在監督和諮詢能力中，扮演更積極的角色。

而透過持續進修吸收最新法規及國際關注議題等資訊，有助於提升董事會運作效能，促進公司治理，證交所提醒所有上市公司董事及監察人把握時間至證交所網站報名本次宣導會。

證交所智慧財產權
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