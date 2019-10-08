台積電飆歷史天價 外資扮推手成最大贏家

2019-10-08 17:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



台積電（2330）今（8）日開高收最高，以286.5元創下歷史天價，市值飆升至7兆4,290.5億元，同步創歷史新高，外資買超16,431張，近十個交易日以來買超居多，合計買超66,759張，持股比重增達78.15%，為5月16日以來新高，顯見外資是台積電這一波漲勢的最大推手及贏家，投信也有買超，但自營商則是賣超。

台新投顧副總黃文清表示，台積電受惠於5G、基地台等需求，加上蘋果iPhone 11系列手機上市後銷售優於預期，可望進一步推升台積電的營運，反應基本面題材，推升這一波股價再衝高。

他指出，像台積電這種大型權值股，向來是外資的股票，預期買超的力道仍是以外資為主；接下來台積電將公告9月營收，下周則是將召開法說會，有關未來展望及第4季的預估等看法，都是法人關注的焦點。

台積電今日上漲8.5元，收在286.5元，單日市值大增2,204億元達7兆4,290.5億元，股價、市值雙創歷史新高，統計今日外資買超買超16,431張，但投信賣超130張終止連8買，自營商賣超899張，合計三大法人買超15,402張。

外資可說是推升台積電股價衝歷史新高的主要推手，近十個交易日僅3天賣超，其餘都是買超，合計買超66,759張；投信近十個交易日合計買超台積電4,613張，僅自營商賣超4,466張，在本波衝高中，投信也有助攻。