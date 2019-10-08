南亞科重挫是這原因？外資降評喊賣

2019-10-08 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北報導



長鑫存儲DRAM量產在即，摩根士丹利今（8）日搶在南亞科法說會前夕，發布報告看壞大陸DRAM量產，恐導致台廠競爭加劇，將南亞科評級降到「減碼」，目標價下調到65元。受到利空衝擊，南亞科今日股價重挫3.7%，交易量達2.4萬張。

摩根士丹利（大摩）另針對華邦電重申「加碼」，認為華邦電受陸廠排擠有限，目標價維持23元。

大摩表示，長鑫存儲日前宣布將量產DRAM，由於製程轉進更有競爭力的stack capacitor，而非舊有的trench capacitor，加上產能相當龐大，恐會進一步衝擊台廠表現。

根據長鑫存儲說法，明年上半年晶圓產能可提升到每月40萬片，比DRAMeXchange預估明年底到達30萬片還多。另方面，大摩從全球DRAM晶圓產能近130萬片推算，長鑫存儲的產能不僅足以供應大陸，也會威脅台韓廠的市占；現階段南亞科、華邦電和其他台廠在全球的供貨比重約60-65%。

此外，長鑫存儲也宣示第3季起進軍DDR4、8Gb LPDDR4 DRAM等利基型產品，大摩估計，此部分最快在明年下半年威脅到南亞科。

大摩另補充，長鑫存儲的產能，在未來兩年應不致打亂全球DRAM景氣，但仍有一定衝擊，而且若長鑫加速突破，比預定2021年完成17奈米研發的進程更快，也會帶來關鍵性影響。