親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台65線7車連環撞…運瓦斯貨車也遭殃 漏油冒煙急灑水降溫

日外館賀電烏龍 網友：這比遲到絕對嚴重百倍

南亞科重挫是這原因？外資降評喊賣

2019-10-08 17:13經濟日報 記者趙于萱／台北報導

長鑫存儲DRAM量產在即，摩根士丹利今（8）日搶在南亞科法說會前夕，發布報告看壞大陸DRAM量產，恐導致台廠競爭加劇，將南亞科評級降到「減碼」，目標價下調到65元。受到利空衝擊，南亞科今日股價重挫3.7%，交易量達2.4萬張。

摩根士丹利（大摩）另針對華邦電重申「加碼」，認為華邦電受陸廠排擠有限，目標價維持23元。

大摩表示，長鑫存儲日前宣布將量產DRAM，由於製程轉進更有競爭力的stack capacitor，而非舊有的trench capacitor，加上產能相當龐大，恐會進一步衝擊台廠表現。

根據長鑫存儲說法，明年上半年晶圓產能可提升到每月40萬片，比DRAMeXchange預估明年底到達30萬片還多。另方面，大摩從全球DRAM晶圓產能近130萬片推算，長鑫存儲的產能不僅足以供應大陸，也會威脅台韓廠的市占；現階段南亞科、華邦電和其他台廠在全球的供貨比重約60-65%。

此外，長鑫存儲也宣示第3季起進軍DDR4、8Gb LPDDR4 DRAM等利基型產品，大摩估計，此部分最快在明年下半年威脅到南亞科。

大摩另補充，長鑫存儲的產能，在未來兩年應不致打亂全球DRAM景氣，但仍有一定衝擊，而且若長鑫加速突破，比預定2021年完成17奈米研發的進程更快，也會帶來關鍵性影響。

大摩在台灣DRAM廠原本就不看好南亞科，僅給68元的偏低目標價，此次再降評並下調目標價到65元。盤後資料顯示，瑞信證券和台灣摩根士丹利客戶今日對南亞科賣超前二多，分別賣超5,232張、4,165張，成交比重逾21%、16%，遠比第三的美銀證券受託賣超1,156張來得多。

南亞科。報系資料照
南亞科。報系資料照
分享

南亞科DRAM
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

台積電超越迪士尼 市值7.42兆元晉升全球第23強

2019-10-08 14:55

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:42

台積電股價飆新高 台股早盤衝破11,000點關卡

2019-10-08 09:33

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:13

台積電股價、市值雙創新史高 單日市值激增2,204億元

2019-10-08 14:39

16檔營收新高 買盤先卡位

2019-10-08 14:29

伺服器出貨強 廣達、緯穎有喜

2019-10-08 14:29

台積電領軍 概念股齊聲衝鋒

2019-10-08 14:29

台塑四寶Q3獲利季增62.3% 股息收入占四成

2019-10-08 14:16

雙美經營權之爭對決 全面改選董事9席及監察人3席

2019-10-08 13:23

雙美經營權變天 林齊國：將邀前總座林泉源任重要職務

2019-10-08 13:00

16檔9月營收創新高股 法人近五日買超破千張

2019-10-08 12:22

電動車效益 英利沃爾沃明年貢獻業績超過四倍

2019-10-08 11:10

美國擴大制裁海康威視 台安控場齊漲

2019-10-08 10:39

過去10年平均勝率八成 陸十一長假後A股後市可期

2019-10-08 10:28

企業債登場 美債殖利率止跌反彈

2019-10-08 09:59

9月營收雙優股 多方搶進

2019-10-08 09:55

大選行情帶動 台股突破萬一 台股ETF沾光

2019-10-08 09:34

台積電刷新歷史天價早盤衝高到284元 市值飆上7.36兆

2019-10-08 09:21

資金流出股票型ETF 高信評債券ETF獲青睞

2019-10-08 08:37

經濟數據好壞參半 股市資金先觀望

2019-10-08 07:57

台股第四季 大選行情有望帶來支撐

2019-10-08 07:57

金融業今年獲利 挑戰6,000億

2019-10-08 00:04

三利多加持 外資波段買超台股千億

2019-10-07 23:40

就市論勢／記憶體、封測 可留意

2019-10-07 23:38

三大題材股 法人喊買

2019-10-07 23:37

連假概念族群 躍盤面焦點

2019-10-07 23:37

美中貿易戰衝擊 台股前8月日均量年減逾8%

2019-10-07 20:51

德儀終止代理關係 大聯大文曄股價收黑

2019-10-07 20:49

旺宏9月合併營收50.8億 創歷史新高

2019-10-07 17:20

系統風險低 法人：台股整軍再戰萬一

2019-10-07 14:41

美股澎湃 三王領台股衝高

2019-10-07 14:41

散熱、被動元件領漲 蘋概股開趴

2019-10-07 14:41

蘋概、5G領軍 台股上漲40.58點收10,935

2019-10-07 13:42

萬一大關在望 外資重兵布局這幾檔

2019-10-07 11:29

買盤推升 散熱族群量增價揚

2019-10-07 11:26

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

中信金 前三季每股賺1.92元

2019-10-08 00:03

台積電超越迪士尼 市值7.42兆元晉升全球第23強

2019-10-08 14:55

三大題材股 法人喊買

2019-10-07 23:37

三利多加持 外資波段買超台股千億

2019-10-07 23:40

台積電股價飆新高 台股早盤衝破11,000點關卡

2019-10-08 09:33

國巨Q3營收 重回百億大關

2019-10-08 00:08

金融業今年獲利 挑戰6,000億

2019-10-08 00:04

旺宏 營收寫兩個新高

2019-10-07 23:29

晶碩掛牌 蜜月行情甜

2019-10-08 00:59

中信金9月賺26.19億 較去年同期大增103.8%

2019-10-07 19:32

散熱族群9月業績佳 法人看好Q3獲利表現

2019-10-08 10:57

國巨9月營收連三月成長 華新科月減2.8%。

2019-10-07 20:17

旺宏9月合併營收50.8億 創歷史新高

2019-10-07 17:20

台塑四寶Q3獲利季增62.3% 股息收入占四成

2019-10-08 14:16

玉山金前9月獲利達157.8億元 創同期新高

2019-10-07 20:49

興富發賣樓 獲利1.8億元

2019-10-07 23:34

IC設計報喜 聯詠矽創杰力神盾9月營收同創新高

2019-10-07 20:46

連假概念族群 躍盤面焦點

2019-10-07 23:37

企業債登場 美債殖利率止跌反彈

2019-10-08 09:59

台泥Q4旺季到今日小漲 外資買盤回籠

2019-10-08 10:22

法說前夕 五外資喊買大立光

2019-10-07 23:57

台積電飄286.5元新高價 台股攻破萬一關卡收11,017點

2019-10-08 13:49

台積電刷新歷史天價早盤衝高到284元 市值飆上7.36兆

2019-10-08 09:21

神盾 9月營收攻頂

2019-10-07 23:33

台積、鴻海 四檔聚光

2019-10-07 23:41

致伸9月營收月增8.9％ 新品拉貨熱

2019-10-07 23:31

雙美經營權變天 林齊國：將邀前總座林泉源任重要職務

2019-10-08 13:00

9月營收／大江年減27％ 本月回神

2019-10-07 23:31

今年來台股成交量萎縮 金管會：兩大原因影響

2019-10-07 18:57

臻鼎9月業績 月增兩成

2019-10-07 23:34

瑞信上修5G手機預測 聯發科目標價升上440元

2019-10-08 13:28

禾伸堂9月營收 站上十個月高點

2019-10-07 23:33

立凱電9月營收5,729萬元 創22個月新高

2019-10-07 17:50

德儀終止代理關係 大聯大文曄股價收黑

2019-10-07 20:49

神盾9月業績新高 大陸第二家客戶訂單、年底前有望出貨

2019-10-07 17:55

AI、5G驅動伺服器出貨量 廣達、緯創有喜

2019-10-08 11:16

陽信銀 前三季獲利創新高

2019-10-08 00:02

就市論勢／記憶體、封測 可留意

2019-10-07 23:38

尖端醫獲愛爾麗入股 將攜手打造GTP實驗室

2019-10-07 23:35

9月營收／中美晶月增6％ 環球晶月增5％

2019-10-07 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top