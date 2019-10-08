台股再上萬一、外資買超101.47億 買盤最愛這10檔

2019-10-08 16:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



台股今日衝破萬一關卡壓力，終場收11,017.31點作收，上漲82.25點，三大法人中僅外資買超101.47億元，投信及自營商則是賣超，統計外資買超冠軍為元大滬深300正2，買超50,076張，華通及台積電（2330）分居二、三名，台積電寫下歷史天價，外資買超16,431張。

台股今（8）日開高走高，早盤以10,986.01點開出，在權王台積電領軍下衝破萬一關卡，蘋概三王中，除了台積電強漲外，鴻海持續挑戰月線，終場收74元，上漲0.6元，漲幅0.81%，成交28,322張；股王大立光則是開高震盪，終場以平盤4,480元作收，成交467張。

台股終場收漲0.75%，統計三大法人買超94.28億元，其中外資買超101.47億元，投信賣超2.4億元，自營商賣超（合計）4.78億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.07億元，自營商（避險）買超1,29億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是元大滬深300正2、華通、台積電、鴻海、國巨、台企銀、友達、元大台灣50、富邦上証正2、台泥等。

台積電宣布導入極紫外光（EUV）微影技術之7 奈米強效版（N7+）製程已協助客戶產品大量進入市場，明年第1季6 奈米製程技術（N6）進入試產，先進製程技術領先對手之外，法人看好下半年營運將，預估將可達成第3季財測目標，同時預估第4季營收季增1成，全年營收可望再創新高，多家外資也調高目標價超過300元。

台積電今日股價開高收最高，以286.5元作收，上漲8.5元，漲幅3.06%，市值增達7兆4,290.59億元，單日市值大增2,204億元，股價、市值雙創歷史新高，統計外資買超16,431張，但投信賣超130張終止連8買，自營商賣超899張，合計三大法人買超15,402張。