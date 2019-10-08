燿華9月營收創21個月新高 無線耳機需求強

2019-10-08 15:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／台北報導



蘋果PCB供應商燿華（2367）今（8）日公布9月營收約為21億967.7萬元，年成長16.7%，較前一個月的20.8億元，月成長約1.4%，是近21個月新高。

燿華累計今年前九個月營收約為166.74億元，年成長16.5%，主要受惠於無線耳機應用需求。

燿華看好，無線耳機需求穩健成長，並預期軟硬板下半年業績貢獻超過五成，至於ADAS車用電子用板明年成長較樂觀。