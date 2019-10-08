南亞科Q3每股賺0.72元 規劃調升全年位元銷售量目標

2019-10-08 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



南亞科（2408）今（8）日公佈第3季自結財報，單季毛利率28%，季減6.9個百分點，本期稅後淨利22.05億元，單季每股盈餘0.72元，累計前三季每股盈餘2.81元。

南亞科表示，第3季受惠各應用市場區塊旺季需求增加，位元銷售量超越原先預估值，規劃調升全年位元銷售量目標至低十位數字百分比，與市場需求成長率相似。

南亞科表示，今年第3季營收147.99億元，季增19%，第3季銷售量季增中三十位數百分比，DRAM平均售價季跌低十位數百分比。

第3季營業毛利為41.37億元，毛利率28%，營業利益22.52億元，營業利益率15.2%，季減7.3個百分點。

營業外收支4.32億元主要來自於利息收入及權益法認列投資收益等。所得稅費用為4.79億元，本期稅後淨利22.05億元，淨利率14.9%，季減7.2個百分點。單季每股盈餘0.72元。 （每股盈餘依加權平均流通在外股數30.53億股計算）。

累計2019年前三季稅後淨利85.39億元，每股盈餘為2.81元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.42億股計算）；截至2019年9月30日，每股淨值49.71元（已扣除現金股利每股7.11元）。

南亞科表示，第3季受惠各應用市場區塊旺季需求增加，位元銷售量超越原先預估值。規劃調升全年位元銷售量目標至低十位數字百分比，與市場需求成長率相似。