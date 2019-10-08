連假前多空車拚 權證28億近期新高量

2019-10-08 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ／台北報導



台股今（8）日在美股盤後反彈激勵下，多頭殺出重圍，在台積電（2330）股價再寫歷史新天價286.5元下，行情終場上漲82點、以11,017點收市，再度站上萬一大關；隨現貨市場反彈，投資人以權證進場試單，交投最熱絡的權證，為連結加權指數（IX0001）的臺股指永昌93售04（04109P）。

市場期待本周即將登場的第13次美中貿易協商，亞股在大陸十一長假後第一交易日普遍呈現走揚姿態，台股開盤衝高後維持高檔震盪，終場指數站上11,000點關卡，改寫5月3日以來新高，在短期均線重新扭轉後，各期均線已完成標準多頭架構，若量能配合可望進一步挑戰今年高點，法人建議持續尋找轉強標的換股操作。

權證市場方面，隨現貨市場反彈，但連假將至，投資人多空情緒糾結中，改以權證試單，整體權證市場成交金額放大為28.27億元，為近期新大量，占大盤比重為1.75%。從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為24.3億元，認售權證成交金額為3.96億元，認購權證成交金額占總成交金額85.96%；認購、認售比值為6.12倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是，連結台積電的台積電群益93購01，成交金額為790萬元；認售排名第一的是，連結加權指數的臺股指永昌93售04，成交金額為1,067萬元。

其中值得注意的是，隨國際熱錢持續湧入、大盤持續反彈，但市場追高風險也逐漸增加，許多買盤改以認購權證作多題材股，帶動市場交投熱度持續上升，其中，法人買盤聚焦的台積電、國巨、大立光等個股的相關權證，都成為今日十大熱門權證的焦點。