台積電股價、市值雙創新史高 單日市值激增2,204億元

2019-10-08 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



台積電（2330）先進製程領先競爭對手，宣布導入極紫外光（EUV）微影技術之7 奈米強效版（N7+）製程已協助客戶產品大量進入市場，明年第1季6奈米製程技術（N6）進入試產，今（8）日股價開高收最高，以286.5元作收，上漲8.5元，漲幅3.06%，市值增達7兆4,290.59億元，單日市值大增2,204億元，股價、市值雙創歷史新高。

台積電宣布7 奈米強效版（N7+）製程已協助客戶產品大量進入市場，同時，6 奈米製程技術（N6）預計明年第1季進入試產，年底前進入量產；先進製程技術領先 ，加上法人看好下半年營運看好，激勵今日股價開高走高。

台積電9月營收尚未公布，法人看好將可達成第3季財測目標，同時預估第4季營收季增一成，全年營收可望再創新高，多家外資也調高目標價超過300元，今日股價以283.5元開高，終場收在最高的286.5元，漲幅3.06%，成交35,004張。

台積電成為今日台股大盤衝關萬一的大功臣，台股終場收在11,017.31點，上漲82.25點，蘋概三王中，鴻海持續挑戰月線，終場收74元，上漲0.6元，漲幅0.81%，成交28,322張；股王大立光則是開高震盪，終場以平盤4,480元作收，成交467張。