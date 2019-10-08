台塑四寶Q3獲利季增62.3% 股息收入占四成

2019-10-08 14:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北報導



「台塑四寶」今（8）日公布第3季財報，受到美中貿易戰衝擊石化品價格走跌，台塑四寶第3季合計稅後純益488.48億元，比起去年歷史顛峰的768.97億元縮水36.5%。

不過台塑四寶透過交叉持股，第3季總共有高達215.6億元的轉投資現金股息入帳，挹注四寶第3季獲利比起第2季的300.37億元逆勢成長62.3%。

整體而言，包括美中貿易衝突延燒，拖累下游塑膠加工業者採購意願；加上大陸恆力石化等規模龐大的石化一貫廠陸續投放產能，壓低石化品的利差。台塑集團總裁王文淵昨天表示，包括紡織及石化原料只有量、沒有價，憂心明年景氣可能「還有更壞」。

台塑今天公布第3季自結稅後純益156.77億元，年減14.1%，季增51.4%，其中現金股息收入就高達69.5億元；換算台塑第3季每股純益2.46元。

南亞第3季稅後純益80.17億元，年減56.1%，季增36.9%，其中股利收入為23.3億元；換算南亞第3季每股稅後純益1.01元。

台化第3季稅後純益127.1億元，比第2季大幅成長1.2倍，但較去年同期縮水35.6%，其中認列台塑、南亞、南亞科等現金股利高達81.3億元；換算台化第3季每股稅後純益2.18元。

台塑化第3季稅後純益124.44元，年減四成，季增55.1%，其中股利收入為41.5億元；換算台塑化第3季每股稅後純益1.31元。