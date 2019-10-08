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台積電飄286.5元新高價 台股攻破萬一關卡收11,017點

2019-10-08 13:49經濟日報 記者葉子菁／即時報導

美股收跌近百點，不過亞洲主要股市今（8）日整體表現強勢，台股在權王台積電（2330）領軍下跳空開漲，盤中隨著台積電飆上286.5元再刷歷史新高下，推升大盤指數衝破萬一關卡，終場收在11,017.31點，上漲82.25點、漲幅0.75%，成交量1,284.47億元。

由於市場觀望聯準會（Fed）主席談話及美中副部長級磋商，美股開盤走低，儘管盤中一度由黑翻紅，不過尾盤仍不敵賣壓，道瓊指數收跌近百點，四大指數全數收跌。而觀察今日亞洲主要股市表現亮眼，日、韓股開高走高逾1%，陸股長假後首交易日開高走揚近0.8%，港股開低翻紅走揚逾1%，台股也有近0.8%的漲幅。

觀察今日盤中台灣50成分股表現，電子族群部分，台積電ADR周一再創新天價，上漲1.12%，加上宣布以EUV微影技術之7+奈米強效版製程量產，激勵台積電今日跳空開漲，終場上漲8.5元收在286.5元，成為台股攻破萬一關卡的最大推手，鴻海、大立光、日月光投控、華碩、廣達、光寶科等也有0.8~1.5%不等漲幅。

金融族群方面，以富邦金、新光金走揚逾1%表現最為亮眼，國泰金、兆豐金、第一金、合庫金、彰銀等也有0.6~1%間不等漲幅。

非金電族群部分，包括豐泰、台泥、亞泥與台化皆有逾1%漲勢，遠東新、統一超、台塑等也同步走揚。

其餘盤面焦點以9月業績表現亮眼的個股為主，其中MOSFET族群受惠消費電子旺季到來，加上5G帶動基地台、智慧機的需求，9月營收表現出色，尼克森、杰力9月營收均創下單月歷史新高，今日股價分別大漲逾4.5%及近3%。

被動元件的國巨、禾伸堂9月營收持續回溫，帶動今日股價分別大漲4.3%及2%；9月營收創高的宏捷科、立積表現也持續強勢。

法人表示，國慶長假將至，本周僅三個交易日，預期連假前買盤仍將縮手，連假後台股表現則觀察美中貿易戰最新一輪談判結果。

由於美中貿易戰開打至今，該反應的利空已經陸續反映過，加上明年台灣將進行總統大選，若後續沒有大狀況發生，預期台股能守在萬點之上。

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