連三個月營收遞增股 外資搶先卡位這幾檔

2019-10-08 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



台股上市櫃公司9月營收陸續公布中，截至目前己有143家交出營收雙率雙增的成績，其中40家更創下歷史新高，統計第3季以來連續三個月營收遞增的公司則有70家，吸引法人搶先卡位布局，其中，外資10月來買超義隆（2458）15,015張最高，國巨及聯詠也有逾萬張買超；投信買超最多的是旺宏；10月來股價漲幅最高則是智伸科。

根據統計，截至10月8日，在70檔營收連三個月成長個股中，股價逾百元的有 21家，包括股王大立光、精測、信驊、穩懋、國巨、新普、璟德、雙鴻、立積、聯詠、智伸科、矽創、智邦、可寧衛、信邦、杰力、臻鼎-KY、原相、大中、GIS-KY、禾伸堂等。

在法人買超部分，統計10月以來，截至10月7日，法人買超逾1,000張的有義隆、國巨、聯詠、奇鋐、智邦、智伸、泰碩、定穎、TPK-KY、得力、新普、群光、GIS-KY等13家；10月以來投信買超500張以上有旺宏、華通、臻鼎-KY、立積、國巨、雙鴻、智邦等7家。

在股價的表現上，70檔個股中，10月來截至10月7日上漲的有57家，2家平盤，11家下跌，其中漲幅最高者為智伸科，10月來，截至10月7日漲幅達20.33%，其次是立積及雙鴻，統計有 9家漲幅逾10%。

台股今日開高衝上萬一大關，早盤以10,986.01點開出，在台積電刷新歷史新高的帶動下，盤中衝高到11,020.51點，財經專家Wen指出，在回檔結束下台股衝上萬一關之上，但是留意在多頭續攻出量下不能收黑，或出現量大不漲，否則要站穩萬一之上還要費一番工夫，大盤指數要先站穩11,016點才算站穩11,000點。

她表示，上市櫃公司9月營收陸續公布中，營收創新高的公司中，主要聚焦IC設計、電子零組件，包括散熱股、蘋概股等，另外，在紡織族群中，則出現聚陽、得力，成為傳產股中少數的亮點。