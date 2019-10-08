雙美經營權變天 林齊國：將邀前總座林泉源任重要職務

2019-10-08 13:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北報導



雙美（4728）經營權之爭，今（8）日在股臨會上直球對決，以雙美董事長蔡國洲為首的公司派，與以監察人典華學習長林齊國為首的市場派展開激烈攻防，選舉計票時間長達一個小時，最後由市場派取得過半董監事席次取得經營權。

雙美股東臨時會今日股東出席率高達97.43%，會中並完成改選7席董事、2席獨董和3席監察人，並由市場派奪得5席一般董事、1席獨立董事、2席監察人，總共8席過半董監事席次。另，解除新任董事陳國華的競業禁止限制案則未通過。

雙美監察人、典華投資的學習長林齊國表示，延宕多月的紛爭在一切合法的程序下落幕，隨著董事會全面改組後，未來將以專業嚴謹為核心，以最短時間完成經營團隊的改組，齊力使公司回歸正常運作，強化雙美公司治理與董事會運作效能，創造所有股東利益最大化。

林齊國表示，五年前就投資雙美，雙美是台灣之光，除了兩岸市場之外，未來希望行銷全球，把台灣的品牌發揚光大。未來典華的業績也不會併入雙美，雙美仍是以既有品牌和通路去做。

在建廠案方面是採贊成態度，主要是目前產量已經飽和，但是希望能跟新的董事會研究新廠的規劃，期待能結合醫美和觀光來做更美麗的品牌，打造一個跟美結合在一起的工廠。

另外，也將邀雙美前總經理林泉源重返經營團隊，將會擔任重要職務。

雙美今日股臨會完成董監事改選，新當選的董事7席包括國志實業、金可眼鏡、協建投資、林協建、林齊國、合心投資、學發，獨立董事則由陳國華、林明毅擔任，監察人由國棟國際、呂世光及典華投資擔任。