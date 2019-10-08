親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

吳敦義籲執政縣市國慶升旗 新北不理？侯友宜有理由

川普背棄敘利亞庫德人 共和黨集體暴怒：和歐巴馬一樣爛

雙美經營權變天 林齊國：將邀前總座林泉源任重要職務

2019-10-08 13:00經濟日報 記者嚴雅芳／台北報導

雙美（4728）經營權之爭，今（8）日在股臨會上直球對決，以雙美董事長蔡國洲為首的公司派，與以監察人典華學習長林齊國為首的市場派展開激烈攻防，選舉計票時間長達一個小時，最後由市場派取得過半董監事席次取得經營權。

雙美股東臨時會日股東出席率高達97.43%，會中並完成改選7席董事、2席獨董和3席監察人，並由市場派奪得5席一般董事、1席獨立董事、2席監察人，總共8席過半董監事席次。另，解除新任董事陳國華的競業禁止限制案則未通過。

雙美監察人、典華投資的學習長林齊國表示，延宕多月的紛爭在一切合法的程序下落幕，隨著董事會全面改組後，未來將以專業嚴謹為核心，以最短時間完成經營團隊的改組，齊力使公司回歸正常運作，強化雙美公司治理與董事會運作效能，創造所有股東利益最大化。

林齊國表示，五年前就投資雙美，雙美是台灣之光，除了兩岸市場之外，未來希望行銷全球，把台灣的品牌發揚光大。未來典華的業績也不會併入雙美，雙美仍是以既有品牌和通路去做。

在建廠案方面是採贊成態度，主要是目前產量已經飽和，但是希望能跟新的董事會研究新廠的規劃，期待能結合醫美和觀光來做更美麗的品牌，打造一個跟美結合在一起的工廠。

另外，也將邀雙美前總經理林泉源重返經營團隊，將會擔任重要職務。

雙美今日股臨會完成董監事改選，新當選的董事7席包括國志實業、金可眼鏡、協建投資、林協建、林齊國、合心投資、學發，獨立董事則由陳國華、林明毅擔任，監察人由國棟國際、呂世光及典華投資擔任。

股東臨時會經營權日股
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

台灣供應鏈搶攻中國環保題材 16檔車市概念股看俏

2019-10-08 13:42

台積電股價飆新高 台股早盤衝破11,000點關卡

2019-10-08 09:33

謝金河：台股背後增加的新動能

2019-10-08 13:13

雙美經營權之爭對決 全面改選董事9席及監察人3席

2019-10-08 13:23

16檔9月營收創新高股 法人近五日買超破千張

2019-10-08 12:22

電動車效益 英利沃爾沃明年貢獻業績超過四倍

2019-10-08 11:10

美國擴大制裁海康威視 台安控場齊漲

2019-10-08 10:39

過去10年平均勝率八成 陸十一長假後A股後市可期

2019-10-08 10:28

企業債登場 美債殖利率止跌反彈

2019-10-08 09:59

9月營收雙優股 多方搶進

2019-10-08 09:55

大選行情帶動 台股突破萬一 台股ETF沾光

2019-10-08 09:34

台積電刷新歷史天價早盤衝高到284元 市值飆上7.36兆

2019-10-08 09:21

資金流出股票型ETF 高信評債券ETF獲青睞

2019-10-08 08:37

經濟數據好壞參半 股市資金先觀望

2019-10-08 07:57

台股第四季 大選行情有望帶來支撐

2019-10-08 07:57

金融業今年獲利 挑戰6,000億

2019-10-08 00:04

三利多加持 外資波段買超台股千億

2019-10-07 23:40

就市論勢／記憶體、封測 可留意

2019-10-07 23:38

三大題材股 法人喊買

2019-10-07 23:37

連假概念族群 躍盤面焦點

2019-10-07 23:37

美中貿易戰衝擊 台股前8月日均量年減逾8%

2019-10-07 20:51

德儀終止代理關係 大聯大文曄股價收黑

2019-10-07 20:49

旺宏9月合併營收50.8億 創歷史新高

2019-10-07 17:20

系統風險低 法人：台股整軍再戰萬一

2019-10-07 14:41

美股澎湃 三王領台股衝高

2019-10-07 14:41

散熱、被動元件領漲 蘋概股開趴

2019-10-07 14:41

蘋概、5G領軍 台股上漲40.58點收10,935

2019-10-07 13:42

萬一大關在望 外資重兵布局這幾檔

2019-10-07 11:29

買盤推升 散熱族群量增價揚

2019-10-07 11:26

野村喊買大立光 目標價升上5,500元

2019-10-07 10:29

元大高股息爆搶息買盤 分析師：不宜追高

2019-10-07 10:04

殖利率6.4%吸引人 0056爆出「搶息」大量

2019-10-07 09:31

台股開高37.76點 法人：留意連續假期賣壓

2019-10-07 09:23

投信：短線受美中貿易談判影響 中長線科技帶動續向上

2019-10-07 08:55

蘋果追單有利多方 法人估台股高檔整理

2019-10-07 08:49

投顧：台股第4季 展望正向

2019-10-07 08:46

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

中信金 前三季每股賺1.92元

2019-10-08 00:03

三大題材股 法人喊買

2019-10-07 23:37

三利多加持 外資波段買超台股千億

2019-10-07 23:40

金融業今年獲利 挑戰6,000億

2019-10-08 00:04

國巨Q3營收 重回百億大關

2019-10-08 00:08

台積電股價飆新高 台股早盤衝破11,000點關卡

2019-10-08 09:33

中信金9月賺26.19億 較去年同期大增103.8%

2019-10-07 19:32

旺宏 營收寫兩個新高

2019-10-07 23:29

散熱族群9月業績佳 法人看好Q3獲利表現

2019-10-08 10:57

國巨9月營收連三月成長 華新科月減2.8%。

2019-10-07 20:17

晶碩掛牌 蜜月行情甜

2019-10-08 00:59

旺宏9月合併營收50.8億 創歷史新高

2019-10-07 17:20

玉山金前9月獲利達157.8億元 創同期新高

2019-10-07 20:49

興富發賣樓 獲利1.8億元

2019-10-07 23:34

IC設計報喜 聯詠矽創杰力神盾9月營收同創新高

2019-10-07 20:46

連假概念族群 躍盤面焦點

2019-10-07 23:37

企業債登場 美債殖利率止跌反彈

2019-10-08 09:59

ETF最前線／景氣衰退 原油跌 搶金搶糧不手軟

2019-10-07 14:41

法說前夕 五外資喊買大立光

2019-10-07 23:57

神盾 9月營收攻頂

2019-10-07 23:33

台積電刷新歷史天價早盤衝高到284元 市值飆上7.36兆

2019-10-08 09:21

致伸9月營收月增8.9％ 新品拉貨熱

2019-10-07 23:31

今年來台股成交量萎縮 金管會：兩大原因影響

2019-10-07 18:57

野村喊進大立光 目標價5500元

2019-10-07 14:41

台積、鴻海 兩檔聚光

2019-10-07 23:41

9月營收／大江年減27％ 本月回神

2019-10-07 23:31

臻鼎9月業績 月增兩成

2019-10-07 23:34

智伸科營收頻創新高 法人看好全年再創新猷

2019-10-07 14:52

台郡9月營收31.46億元 創近11個月高

2019-10-07 15:00

禾伸堂9月營收 站上十個月高點

2019-10-07 23:33

德儀終止代理關係 大聯大文曄股價收黑

2019-10-07 20:49

立凱電9月營收5,729萬元 創22個月新高

2019-10-07 17:50

旺宏9月營收首破50億元 第3季攀歷史新高

2019-10-07 15:53

神盾9月業績新高 大陸第二家客戶訂單、年底前有望出貨

2019-10-07 17:55

騰輝9月營收4.88億元 Q3創新高

2019-10-07 14:58

陽信銀 前三季獲利創新高

2019-10-08 00:02

就市論勢／記憶體、封測 可留意

2019-10-07 23:38

台泥Q4旺季到今日小漲 外資買盤回籠

2019-10-08 10:22

美股澎湃 三王領台股衝高

2019-10-07 14:41

尖端醫獲愛爾麗入股 將攜手打造GTP實驗室

2019-10-07 23:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top