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台積電帶旺 家登股價飆漲停至歷史新高

2019-10-08 12:24經濟日報 記者楊伶雯／台北報導

台積電宣布極紫外光（EUV）微影技術的7 奈米強效版（N7+）製程已協助客戶產品大量進入市場，極紫外光光罩盒（EUV Pod）供應商家登（3680）將受惠，今（8）日股價開高走高，一路衝上漲停112.5元，創下歷史新天價。

台積電在先進製程上領先競爭對手，7 奈米強效版（N7+）製程放量之外，6 奈米製程技術（N6）預計明年第1季進入試產，年底前進入量產，法人看好台積電下半年營運，第3季財測目標將可達成。

法人預估，台積電第4季營收季增一成，全年營收可望再創新高，多家外資也調高目標價超過300元；今日股價以283.5元開高，一度拉升至285元，再刷新歷史天價，盤中漲幅2.33%，領軍台股大盤衝上萬一大關，指數一度拉升至11,020.51點。

台積電股價創歷史新高，同時也將帶旺家登的營運表現，法人表示，在台積電採用EUV技術的N7+先進製程大量出貨，將帶動EUV光罩傳送盒的需求增加，進一步挹注家登營運。

家登今年在光罩傳送盒出貨暢旺下推升營運成長，累計前八個月營收14.59億元，年增50.67%；法人看好家登光罩傳送盒明年可望倍數成長，今日股價以104.5元開高，盤上衝上漲停112.5元鎖死，創下歷史新天價。

台積電家登光罩
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