16檔9月營收創新高股 法人近五日買超破千張

台股今（8）日不畏美股拉回整理影響，在台積電（2330）股價創新高領軍下，台股順利達陣「萬一」關卡，而時逢上市櫃公司陸續公布9月營收表現，營收報喜股依舊是盤面焦點。在操作上，第一金投顧董事長陳奕光建議投資人可進行反向操作，利多時調節持股，待回檔再進行擇優布局。

根據CMoney統計，截至8日中午，約有41家上市櫃公司9月營收創新高，如，大立光、聚陽、信邦等。其中有16檔不僅營收創新高，且還吸引三大法人近五日買超破千張，包含：義隆、奇鋐、華通、泰碩及立積等。

就族群來看，散熱股受惠手機熱板、5G基地台需求增溫，雙鴻、奇鋐、泰碩同步寫下新猷。奇鋐9月營收39.2億元，月增30.0%，年增56.0%；累積前九個月營收263.13億元，年增24.5%。

而雙鴻、泰碩年增率皆超過三成，雙鴻9月營收9.86億元，月增8.8%，年增37.4%；泰碩9月營收4.55億元，月增5.3%，年增 31.4%。

展望後市，在5G世代下，包括基地台建置及5G手機都為散熱產業帶來商機，由於下半年新一波新機上市潮啟動，加上明年全球5G手機滲透率持續提升，讓手機散熱板呈現供不應求，將帶動散熱廠商業績持續暢旺。

IC設計族群在出貨持續成長下，帶動義隆、聯詠、立積、瑞昱、矽創等，9月營運表現亮麗，營收同創歷史新高紀錄。義隆電9月營收為10.13億元，較上月增加12.7%，也較去年同期增加15.7%，吸引三大法人近五日買超11,914張。

聯詠隨著面板驅動IC出貨持續成長，帶動9月營收攀高至56.14億元，月增0.8%，年增2.9%；而立積受惠傳統旺季來臨，加上中國去美化趨勢，拉抬9月營收達2.83億元，月增3.85%，年增30.0%。