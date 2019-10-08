電動車效益 英利沃爾沃明年貢獻業績超過四倍

2019-10-08 11:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／台北報導



汽車零配件廠英利-KY（2239）電動車效益發動，供應沃爾沃電池殼體業績挹注，而且明年將增為今年的四倍以上，沃爾沃將成為一汽大眾與北京奔馳之後的第三大客戶。這也宣示電動車帶動業績的時代正式來臨。

英利公司表示，在新能源汽車電池殼體和輕量化材料發展，英利電池殼體產品持續出貨，其中北京奔馳與沃爾沃是主力客戶，沃爾沃今年電動車電池殼體約貢獻人民幣1億元，明年將增至人民幣4~5億元之間。隨著大陸電動車市場的成長，豪華車品牌可望在電動車市場獲得更好的回應，也被看好挹注英利營收成長。

各方矚目英利子公司長春英利7月初遞交中國上海A股上市申請文件，法人預期長春英利最快明年第2季可望在上海A股掛牌上市。

法人指出，由於大陸市場最壞的狀況已過，而且英利的電動車訂單挹注，在沃爾沃和北京奔馳成長動能下獲利正向看待，明年業績成長5%到10%。

英利公司指出，中國大陸車市最壞狀況已過，但車市景氣仍相對趨緩，整體消費市場尚未回復。

美中貿易戰對大陸經濟存在不確定因素，也影響消費信心。雖然大家都在等待中國大陸政府的救市方案，但也認為必須等待不確定因素消除後，中國大陸政府救市方案進場相對有效，預期明年中國大陸車市狀況可望持穩。

明年英利-KY在沃爾沃品牌車廠的業績可望數倍成長，明年北京奔馳相關業績可成長10%以上；明年英利-KY整體業績可望較今年成長5~10%，創新高可期，不過明年獲利表現須觀察出貨價格表現，預期仍有成長。