美國擴大制裁海康威視 台安控場齊漲

2019-10-08 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／台北報導



美中貿易談判周四登場，美國傳出制裁海康視威等28家中企，今（8）日安控台廠包含奇偶、昇銳攻上漲停，晶睿也有逾4%漲幅。

美國周一以人權為由，將海康威視及浙江大華技術等中企列入貿易黑名單內，根據統計這兩家公司掌握全球三分之一的監視器市場，而此次的制裁也讓安控界轉單效應的聲浪再現。

安控族群今日在國際消息面帶動下漲勢凌厲，儘管營收尚未有實質表現，但股價已先行表態，奇偶跳空站上所有均線，由於安控廠近年來受到中企削價競爭影響，業績表現受壓，在市場上缺乏任期，過去月均量僅200張左右，然今日成交總量高達1,347張，委買張數更高掛971張，市場人氣回升。

除此之外，監視器業者昇銳也在開盤不久攻上漲停，技術面拉出一根長紅K，站上所有均線；晶睿今年營收表現在安控族群稱冠，連兩季營收創新高，今日盤中漲幅達到4%以上。

不過，有相關業者指出，奇偶做自由品牌，實質的轉單效益較小，相較之下，晶睿為中美貿易制裁下最大受益者，隨著轉單客戶陸續出貨，今年營收表現亮眼，但中企安控廠削價競爭嚴重，儘管有轉單動能存在，但毛利率也受到壓抑。

國泰證期顧問處經理蔡明翰則指出，以現階段來看，美國確定將安控廠納入黑名單，對於台廠有正向表現，但過去中國廠商殺價競爭，台廠仍有業績衰退壓力，且就過去美國制裁華為的情況來看，雷聲大雨點小，實質封殺態勢不明顯，預料此舉只是美中貿易協商前的政治角力，中長線投資人仍宜謹慎。