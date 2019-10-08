過去10年平均勝率八成 陸十一長假後A股後市可期

2019-10-08 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



全球資金流動性充沛，美歐中資金仍偏寬鬆，風險資產仍有表現空間。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益表示，統計近10年中國國慶長假後一周A股表現，上證綜合指數上漲達八次、且10年中有8年為正報酬，平均漲幅為2.48%；目前正值金九銀十消費旺季，終端消費回溫將帶動整體需求，加上官方政策題材加持之下，10月有望再啟漲勢，看好A股後市的表現，逢低可擇機布局相關ETF。

第3季以來，儘管中美貿易紛擾不斷，英國脫歐不確定猶存，但在全球央行量化寬鬆帶動下，今年以來截至9月底，外資流入已達1,862.61億元人民幣、融資餘額增加1,984.26億元人民幣、股票型基金發行1,574.27億元人民幣，3項合計已吸引5,421億元人民幣增量資金入市。

粘瑞益指出，第3季度外資流入加快，與中國取消QFII額度、標普道瓊斯、富時羅素納入A股擴容等因素有關。

今年9月，北上資金淨流入646.62億元人民幣，創單月歷史新高，完整的第3季度，外資淨流入為898.93億元人民幣，合計今年前3個季度，累計達1,862.61億元人民幣。

與全球其他市場相比，中國股市中外資持股市值占比仍偏低；粘瑞益說明，截至2018年底，中國外資持股占比境內流通股票市值僅3.5%，不僅遠低於美國的15%和日本的30%等成熟國家外，與新興市場國家相比，如韓國的33%、巴西的21%等仍相對低。未來仍有向上空間，A股後市行情不淡。

先前9月10日國家外匯管理局宣布，取消合格境外機構投資者（QFII）和人民幣合格境外機構投資者（RQFII）之投資額度限制，同時取消RQFII試點國家和地區限制。

粘瑞益認為，中國政策題材不斷釋出，是帶動外資持續流入的主因，9月20日富時羅素擴容和標普道瓊斯指數納入A股同時生效，加上之前MSCI擴容，為市場帶來可觀的增量資金。

在資金流入額增加、國慶長假後消費旺季到的加持下，A股後市可期，粘瑞益建議投資人應逢低布局，以大型A股ETF作為核心部位。