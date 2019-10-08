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竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

9月營收雙優股 多方搶進

2019-10-08 09:55經濟日報 記者黃力／即時報導

台股盤堅，緩步墊高，盤面上，隨財報陸續公布，基本面成投資人觀盤重心，包括義隆（2458）、奇鋐等9月營收月增、年增且有法人資金加持的雙優股躍為市場焦點，後市可望抗跌領漲。

法人表示，目前11,000點依然是市場的心理關卡，且近日又有美中貿易相關訊息影響盤勢，指數突破不易，現階段宜謹慎看待，而指數能否站穩短期均線則是短線上盤勢強弱的重要依據，在操作部分，建議持續留意外資動向及權值股的表現以判斷大盤強弱，並在財報公布之際，聚焦個股基本面表現，再搭配籌碼面、技術面汰弱留強。

截至7日，9月營收月增、年增，且累計前九月營收也齊步向上攀升，並為法人本月買超千張以上的標的有義隆、奇鋐、聯詠、佳世達、智邦、致伸、華通、環球晶、泰碩、訊芯-KY、雙鴻、定穎、新普、TPK-KY、得力、群光、正崴、瑞昱、矽創等19檔；榜上，僅得力一檔為傳產股，其餘皆為電子股，而電子股中，半導體及電子零組件各占6檔。

於籌碼面上，三大法人本月至今買超義隆、奇鋐逾萬張，操作較為積極，另買超聯詠、佳世達9,000張以上，而智邦、致伸、華通也有超過6,000張以上的多單進場。

以本月漲幅表現觀之，訊芯-KY日K連紅，交投熱絡，漲幅近15%，散熱股雙鴻、奇鋐、泰碩則皆有10%以上的漲幅，齊揚態勢顯著，為近期盤面焦點族群之一，其他如華通、得力、矽創、致伸、正崴、新普、聯詠也有介於9%~5%的走揚表現，行情展望佳。

奇鋐聯詠義隆
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