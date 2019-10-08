零壹9月業績佳 早盤股價上攻

2019-10-08 09:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／台北報導



零壹（3029）揭曉9月營收7.94億元，月增5.84%，年增21.6%；累計前九個月營收64.81億元，年增32.4%，創下歷年同期新高。零壹業績續旺，替股價增添上漲動能，今（8）日受惠台股大盤攻上「萬一」關卡激勵，出現追價買盤，推升股價開紅，盤中最高一度漲至34.05元。

零壹上半年業績表現亮眼，市場對其下半年樂觀以對。法人表示，零壹今年主要營收動能來自資安，包括政府、企業端都針對此部分強化，需求相當大，另還有IT基礎架構、雲平台等貢獻，今年上半年優於預期，下半年可望挑戰優於去年。