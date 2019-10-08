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台積電刷新歷史天價早盤衝高到284元 市值飆上7.36兆

2019-10-08 09:21經濟日報 記者楊伶雯／台北報導

台積電（2330）宣布領先業界導入極紫外光（EUV）微影技術之7 奈米強效版（N7+）製程已協助客戶產品大量進入市場，同時，6奈米製程技術（N6）預計明年第1季進入試產，年底前進入量產；先進製程技術領先 ，加上法人看好下半年營運看好，今（8）日股價開高走高，早盤飆上284元，再刷新歷史天價，市值衝達7兆3,642.33億元，同創歷史新高。

台積電表示，導入EUV 微影技術的N7+奠基於台積公司成功的7 奈米製程之上，為6 奈米和更先進製程奠定良好基礎；N7 +的量產速度為史上量產速度最快的製程之一，今年第2季開始量產，在7 奈米製程技術（N7）量產超過一年時間的情況下，N7+良率與N7 已相當接近。

台積電指出，N7 +同時提供整體效能的提升，N7 +的邏輯密度比N7 提高15~20％，並同時降低功耗，使其成為業界下一波產品中更受歡迎的製程選擇。台積電同時快速布建產能以滿足多個客戶對於N7 +的需求。

台積電9月營收尚未公布，法人看好將可達成第3季財測目標，同時預估第4季營收季增1成，全年營收可望再創新高，多家外資也調高目標價超過300元，今日股價以283.5元開高，一度拉升至284元，再刷新歷史天價，盤中漲幅1.79%。

台積電奈米
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