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資金流出股票型ETF 高信評債券ETF獲青睞

2019-10-08 08:37經濟日報 記者王皓正／台北報導

美國製造業與服務業數據疲弱、歐元區及德國綜合指數持續下滑，引發景氣放緩擔憂，加上美歐貿易衝突升溫，投資人佈局保守，資金轉而流出股票型ETF，依據彭博資訊統計，截至10月4日過去一周ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF為資金淨流出81.4億美元，其中以美國股票型ETF遭資金淨流出96.6億美元最多，新興市場ETF則為小幅資金淨流入，個別新興國家則以巴西ETF獲資金淨流入1.1億美元最多。

富蘭克林證券投顧分析，未來一周將迎來美中貿易高層級協商的重頭戲，儘管會前雙方互相釋出善意，然過去幾輪美中貿易談判消息反覆，邊打邊談可能為常態，惟市場已逐漸習慣美中貿易打打談談的狀態，預期除非衝突大幅升溫，否則對全球金融市場的影響可望鈍化。

另一方面，因應全球景氣放緩壓力，全球央行將延續降息寬鬆，有助維繫景氣與金融市場表現。

建議投資人採取多元布局的均衡配置，建構包含全球債、美元複合債券和伊斯蘭債券型基金等多元債券類別之核心配置，並可增加與傳統股、債相關性皆低的另類投資對沖策略部位，股票留意美國、全球及新興亞洲股票型基金、建議採取單筆區間操作及定期定額策略。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華‧波克表示，目前最大市場上最大的擔憂是貿易政策的不確定性，儘管美國就業和工資持續增長，但是仍然需要持續觀察貿易不確定性是否會令消費者和企業信心造成壓力，若是消費者信心惡化，可能對金融市場產生較大衝擊。

此外，當世界各地的主權債利率出現負值、美國固定收益產品的殖利率偏低，身為多元資產投資團隊，我們應該重新思考其他的投資選項在哪，面臨當前的挑戰，採取更加靈活的操作策略就顯得更為重要。投資團隊目前配置債高於股，並側重金融、醫療及公用事業等現金流量穩定的產業，降低投資組合波動性。

過去一周債券型ETF獲小幅資金淨流入4.1億美元、流入金額大幅下滑：以地區來觀察，以美國債券型ETF流入金額14.5億美元最多，新興市場債與新興當地貨幣ETF同步呈現資金淨流出；若以投資信評類別觀察，僅投資等級債ETF仍持續資金淨流入，高收益債券ETF呈現資金淨流出，顯示投資人風險趨避情緒。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，美國工資增長持續強勁，或許有機會看到企業盈餘出現衰退，但我們不確定是否會在短期內衍生成美國實體經濟的衰退。

此外，在當前極低的固定收益市場利率環境中，期望沒有風險跟波動的收益是困難的，投資團隊目前透過分散配置各類債券，精選優質的收益來源，打造市場震盪時期的收益避風港。

美國9月製造業、服務業與民間就業數據不佳加深投資人對於全球經濟前景疑慮，壓抑新興亞股下跌；過去一周外資於多數亞股市場賣超，其中以印度股市遭外資賣超4.15億美元最多，印度央行雖如預期降息1碼，但將本財政年度經濟成長率預估由6.9%下修至6.1%反引發市場擔憂，加上銀行業流動性不足擔憂，衝擊印股下挫。

富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪．拉加指出，印度目前的風險與全球因素有關，如美中貿易緊張局勢、聯準會政策和油價上行風險等，當全球經濟成長放緩時，印度經濟中較為依賴出口的部分可能受影響；然而隨著國內的消費成長，印度經濟對出口依賴程度有所降低，相較於其他新興市場，印度較不易受到全球不利因素的影響，加上印度政府持續改善總體經商環境、推動基礎建設與該國人口結構等利多，我們維持對印度股市中長期正面展望。

ETF債券
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