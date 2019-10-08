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搶灘戰2D變3D…共軍075兩棲突擊艦下水 國軍得有新思維

經濟數據好壞參半 股市資金先觀望

2019-10-08 07:57經濟日報 記者王皓正／台北報導

上周美國公布關鍵經濟數據，好壞參半，加上觀望即將復談的美中貿易談判，市場情緒偏向保守；從資金流向觀察，根據美銀美林引述EPFR統計顯示，全球股市除拉丁美洲地區資金呈現微幅淨流入外，其餘皆呈失血狀態，然而美股淨流出之資金較前一周收斂幅度已達一半以上，雖仍呈淨流出狀態，但動能略有改善。

安聯投信表示，受到上周公布之美國9月ISM製造業採購經理人指數低於預期，以及美歐貿易出現摩擦風險，美股主要指數前半周明顯承壓，後在科技類股帶頭反攻以及最新公布的美國失業率數據來到1969年以來新低激勵，下半周走勢逐漸回穩，四大指數收盤時單周漲跌互見，其中，費半指數在半導體類股的帶動上揚下，單周漲幅來到2.06%，最為亮眼。

展望後市，在一連串的經濟數據公布後，安聯投信認為，預計於本月10及11日登場的美中貿易復談、進行中的企業財報周及美歐貿易爭端後續發展，將會是短線上影響市場情緒的主要消息，宜多加留意。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，上周世界貿易組織（WTO）裁決美國可對歐盟輸美價值75億美元的商品加徵關稅，歐盟方面也表示不排除採取反制措施，在美中貿易好不容易逐漸和緩、靜待10月中談判的同時，國際貿易摩擦帶來的風險再度浮現，雖不一定會對基本面造成重大影響，但仍牽動短線市場情緒。

在全球來自地緣政治、貿易糾紛的雜音持續干擾市場的此刻，投資人除了要在逆風時減緩衝擊、在順風時把握成長契機外，更應該養成長期持續投資的良好習慣，而非因短期恐慌而撤出市場，或在短期內將資金於不同資產中頻繁轉換，造成無謂的損失。

為了達成長期穩定投資的目標，採取「多元分散的投資方式」較「押寶少數特定資產」對投資人來說更為簡單，對此謝佳伶建議，在配置上可藉由混搭包括具有穩定債息、成長資本利得與掩護性買權等不同特性的資產作為核心配置，迎接市場可能的波折，安度當前震盪局勢。

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