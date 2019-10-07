國巨9月營收連三月成長 華新科月減2.8%。

2019-10-07 20:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李孟珊 ／台北報導



兩大被動元件廠國巨（2327）、華新科（2492）今日公告9月營收；國巨在旺季效應加持下，以35.18億元繳出連續三個月成長的成績單，月增3.0%，不過華新科卻意外月減2.8%，營收為23.7億元。

國巨表示受惠於大中華區及亞太其他地區的需求持續回升，9月營收達35.18億元，月增3.0%，不過和高基期的去年相比，仍衰退六成五；第3季度合併營收站上百億元，達103.13億元，較上季增加7.7%，但和去年同期減少66.4%；累計今年前九個月營收為312.83億元，較去年同期減少48.7%。

華新科部分則出乎外界預期，9月營收23.7億、月減2.8%，和去年同期減少62.3%；第3季營收72.23億元，和第2季相比季減8.33%，累計今年前九個月營收為234.3億元，和去年同期相比減少34.9.%。

華新科說明，9月營收小幅下滑，主因是受庫存控制所致，導致雖有急單，但未能及時出貨，因此影響營收表現。

法人認為在第4季MLCC價格跌幅收斂、部分訂單有機會遞延至10月出貨，且在明年農曆年節提前下，客戶端可能在12月先行拉貨，有助國巨和華新科第4季業績持穩。

雖然營收不同調，但美系外資報告指出，被動元件產業在5G、物聯網、資料中心、以及電動車應用成長趨勢確立下，將提升MLCC元件的需求，激勵國巨今日股價大漲，終場收在276元，漲幅5.75%，三大法人同步買進，外資買超張數為5,764張、國內自營和投信分別為628張和135張；華新科也同步跟漲，尾盤收在183元，漲幅2.81%，外資敲單3,038張、自營買超360張，投信更連買9天，累計張數達2,727張。