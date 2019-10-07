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外資在亞股獨家買超 台股上周逆勢收紅

2019-10-07 18:45經濟日報 記者張瀞文／台北報導

全球景氣成長放緩，外資上周對亞股幾乎全數撤退，只有台股逆勢吸金，單周進帳逾3.2億美元，為連續第五周獲買超。至於遭賣超的市場，以印度及南韓為首，都失血逾4億美元，印尼股市則已連12周遭外資賣超。上周亞股幾乎全收黑，只有台股逆勢漲0.6%。

在整個9月，受貿易戰衝擊和經濟減速憂慮影響，亞股只有陸股與台股受外資青睞，單月分別吸金90.8億美元及3.2億美元。今年以來，中國累計吸金近270億美元最多，其次是印度的77.9億美元、印尼的36.5億美元；至於今年以來的漲幅，上證指數漲16.4%排第一，台股和越南也都有一成以上的漲幅。

摩根投信環球市場策略師林雅慧指出，全球貿易及製造業活動疲弱，抑制全球景氣展望，上周國際資金紛紛逃離亞股。但印度及印尼等東南亞國家貨幣表現穩定，多國央行將「穩匯價」轉向「促增長」，在多重不確定因素且景氣下行壓力不減下，預期亞洲央行仍有持續降息空間。市場波動短期難息，投資人最好以靈活多元的資產配置因應。

群益亞太中小基金經理人向思穎表示，新興亞洲的經濟成長動能仍強，且地緣政治議題較少，加上投資題材多元，不乏官方政策加持，又受惠於資金環境寬鬆，因此投資前景仍可期待。但考量亞洲各市場各有利多和不確定性並存，建議布局上可採區域型基金介入，如亞股基金、東協基金，以降低投資組合波動。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏認為，iPhone銷售優於預期，相關概念股表現可期，華為雖有海外版本無法使用Google部分服務的困境，但在中國國內市場銷售表現仍優於預期，皆可持續關注。

亞股台股印度
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