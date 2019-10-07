Q4大選行情支撐 台股下檔空間有限

2019-10-07 16:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北報導



台股今(7)日收10,935.06點，上漲40.58點，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，外資上周累計買超台股，對盤面帶來有效支撐，展望後市，仍看好第4季，即將來臨的大選相關行情仍有望帶來支撐，下檔空間應有限，羊中貿易戰的衝擊程度已逐漸降低，但明年第1季可望出現的淡季現象，仍需多加留意。

廖哲宏指出，上周前半美股雖一度下跌，但台股因颱風休市一天，未完全反應美股相關震盪，並在後半周逐漸回穩，在10,800~10,900點區間小幅震盪起伏，最後在主要權值股領軍下，周線收紅；觀察9月台股表現，盤面主要是由科技電子股表現最為搶眼，其中又以受惠於中國去美化趨勢的類股包括DRAM製造、IC封測及連結元件等表現為其中相對優秀族群。

從資金動能面觀察，廖哲宏說，上周雖有一日出現外資單日較大賣超，但隔日隨即明顯收斂，單周外資累計仍為買超，對盤面帶來有效支撐；在題材方面iPhone銷售優於預期，相關概念股表現可期，華為雖有海外版本無法使用Google部分服務的困境，但在中國國內市場銷售表現仍優於預期，都可持續關注。

展望後市，廖哲宏分析，仍然看好台股第4季，即將來臨的大選相關行情仍有望帶來支撐，下檔空間應有限；在美中貿易戰方面，雖不確定10月中談判結果為何，但因台廠自去年底開始的調整布局及預先拉或準備，台股受到相關衝擊程度已逐漸降低，明年第1季可能出現的淡季現象，仍需多加留意。

安聯投信表示，受到上周公布的美國9月ISM製造業採購經理人指數低於預期，及美歐貿易出現摩擦風險，美股主要指數前半周明顯承壓，後在科技類股帶頭反攻以及最新公布的美國失業率數據來到1969年以來新低激勵，下半周走勢逐漸回穩，四大指數收盤時單周漲跌互見，其中，費半指數在半導體類股的帶動上揚下，單周漲幅來到2.06%，最為亮眼。

展望後市，在一連串的經濟數據公布後，安聯投信認為，預計10月10及11日登場的美中貿易復談、進行中的企業財報周及美歐貿易爭端後續發展，將會是短線上影響市場情緒的主要消息，宜多加留意。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶指出，上周世界貿易組織（WTO）裁決美國可對歐盟輸美價值75億美元的商品加徵關稅，歐盟方面也表示不排除採取反制措施，在美中貿易好不容易逐漸和緩、靜待10月中談判的同時，國際貿易摩擦帶來的風險再度浮現，雖不一定會對基本面造成重大影響，但仍牽動短線市場情緒。