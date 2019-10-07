臺灣指數公司指數成分股資訊 即起開放訂購

2019-10-07 16:23 經濟日報 臺灣指數公司指數成分股資訊 即起開放訂購



因應市場對於台股指數成分股的資訊內容詢問度增加，證交所旗下臺灣指數公司公告，將參考國際指數公司作法，自即日起於官網提供該公司編制的26檔指數之「當日收盤成分股資訊檔」訂購服務，以利有興趣的投資人或投資機構進行掌握。

臺灣指數公司表示，為滿足市場廣大的投資需求，該公司成立迄今，陸續於官網提供指數化投資報告、指數績效比較等一系列的指數投資服務，近期另外更新兩大服務，包括7月增加提供個別指數單張資訊，10月起提供指數「當日收盤成分股資訊檔」訂購服務。

臺灣指數公司說明，「當日收盤成分股資訊檔」主要涵蓋成分股的中英文名稱、成分股數目、當日收盤價格及報酬指數值、股票代號、ISIN Code、收盤價格、係數乘積、發行股數、市場別、指數收盤市值以及權重分布等，目的是協助投資人深入掌握指數成分結構。

指數單張內容則包括指數介紹、編製方法、指數基本資料、指數特色、指數代碼、績效表現及重要成分股資訊等，首批臺灣指數公司共公布已經發行指數金融商品的14檔自有指數單張資訊，提供投資人了解現有台股ETF／ETN連結指數之基本資訊。

此外，為推廣我國指數化投資，臺灣指數公司也將於每月定期提供指數化投資報告，涵蓋近期全球ETP市場（含國內ETF及ETN）發展概況、指數化投資趨勢、新指數介紹、新指數商品介紹以及績效概況。

同時報告中，將不定期增加指數化投資專題介紹，未來投資人可藉此掌握指數化投資趨勢、指數編製方法、指數維護運作管理等專業知識。