蘋概、5G領軍 台股上漲40.58點收10,935

2019-10-07 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



上周五美股在失業率創下半世紀新低及蘋果新機銷售強勁下，四大指數強彈1.4～1.8%，台股則在蘋概股、5G概念股領軍下，收在10935.06點，上漲40.58點，成交金額為1136億元新台幣。

低失業率與低通膨，隱含著美股經濟溫和成長，上周五道瓊指數上漲1.4%，S&P 500指數上漲1.4%，NASDAQ上漲1.4%，費城半導體指數上漲1.8%。

台股方面，因蘋果新機銷售強勁，iPhone11供應鏈群起上攻，尤以可成漲勢最為凌厲，盤中拉出半根漲停、收漲6.4%，臻鼎-KY漲幅居次，上漲3%，其他站在多方的蘋概股還有新納入供應鏈的正崴、PCB廠台郡、iPhone組裝廠和碩、觸控模組廠TPK-KY，漲幅均在1%以上。

蘋概三王部分，因花旗、里昂、摩根大通等六大外資看好9月份營收，也吸引買盤提前卡位，鴻海上漲0.9%，技術面連五紅，且五日均線翻揚；台積電則上漲0.5%，股價持續往280元靠攏，日KD在高檔區形成黃金交叉；大立光則在法說會前夕，股價呈現觀望，終場收跌0.2%。