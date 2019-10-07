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美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

萬一大關在望 外資重兵布局這幾檔

2019-10-07 11:29經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股本周雖面臨國慶日長假變數隱憂，但在美股上周五反彈下激勵多頭攻勢，再順勢往萬一大關挺進，外資也提早布局卡位，統計外資上周連4買的個股達77家，上周合計買超逾6,000張的則有9家，以買超緯創14,060張居連買股之冠、其次則是聯詠與光寶科。

台股蓄勢衝關「萬一」，外資也出現提早卡位布局跡象，統計上周連4天買超個股達77家，其中合計買超逾1,000張者達21家，包括緯創、聯詠、光寶科、台泥、光罩、奇鋐、力成、玉晶光、佳世達、長榮航、至上、上海商銀、慧洋-KY、瑞昱、崇越、GIS-KY、凌陽、定穎、益登、農林、立積等。

在上周外資連買股當中，統計有立積、南光、玉晶光、M31、凡甲、光罩、奇鋐等7檔上周股價漲幅逾10%，以立積周漲幅20.99%最高、其次是南光的17.58%、玉晶光周漲幅14.23%。

群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，現階段外資籌碼穩定，台股表現相對強勢，但接下來美中新一輪貿易談判將展開，不確定性籠罩下，加上第3季財報即將出籠，訊息面紛雜，短線台股呈現區間波動的機會較高。

朱翡勵，在基本面仍然持穩、市場資金充沛下，台股大盤若有修正，建議可逢低承接成長趨勢明確的標的，產業首選包括5G、散熱、AI運算等都可留意，另外，低基期傳產股也可適度留意。

台股今日是多空關鍵轉折的第3個交易日，美股上周五受惠於失業率創半世紀來新低激勵收高，台股早盤開高再攻上10,900點之上，財經專家Wen姐表示，美股強彈有助台股結束回檔走勢，再度發動攻勢，衝關火力則有賴蘋概股的表現。

Wen姐指出，本周只有3個交易日，多頭是否有足夠動趕在長假前發動快攻?盤中還得留意香港局勢是否干擾多頭攻勢?今明2天盤勢拉高後，仍將有擔心長假變數的調節賣壓。

台股本周雖面臨國慶日長假變數隱憂，但在美股上周五反彈下激勵多頭攻勢，再順勢往萬一...
台股本周雖面臨國慶日長假變數隱憂，但在美股上周五反彈下激勵多頭攻勢，再順勢往萬一大關挺進。 圖／聯合報系資料照片
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