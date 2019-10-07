買盤推升 散熱族群量增價揚

2019-10-07 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（7）日在多方重振下，指數開盤即跳回5、10日均線之上，盤面上，雙鴻（3324）、超眾等散熱族群受惠5G手機熱板需求強勁，業績看俏，為買盤追捧，成市場焦點。

加權指數自9月中旬以來，持續在10,900點上下百點的區間內震盪，其間一度強勢攻高，然因國際政經消息影響力度逐漸提高，且台股來到相對高點，上檔賣壓仍待消化，多方氣勢未能延續，今則在蘋果供應鏈的拉動下，再度走高，嘗試站穩10,900。

市場資金持續尋找題材股進駐，尤以5G相關概念股最受青睞，輪動表態機會多，當中，除了IC設計、網通、PCB續有表現外，股價整理一段時日的散熱族群也有買盤推升，上揚力道強勁。

受惠5G伺服器和散熱板需求提升，法人看好散熱族群中長期展望佳，雙鴻今盤中攻高漲停，再創波段新高，走勢最為強勁，超眾、力致、業強、泰碩行情也佳，皆有逾半根漲停的漲幅表現，奇鋐、健策、建準、協禧同樣呈走紅態勢。

法人指出，中小型基地台散熱的升級和手機散熱由熱導管往高階熱板的發展等趨勢都可提振散熱產業獲利表現，然須留意的是，為滿足5G產業對熱板的需求，部分散熱廠商將計劃擴產因應，因此市場多有供過於求導致價格下滑的雜音，後市尚需觀察產業供需狀態，操作上，則不應隨意跟漲，可待營收公布後，挑選基本面強勢個股布局。