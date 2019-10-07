親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美戰略模糊下，我們如何思考台美關係？

韓國瑜的問題非支持度落後？資深媒體人點出是這項領先

買盤推升 散熱族群量增價揚

2019-10-07 11:26經濟日報 記者黃力╱即時報導

台股今（7）日在多方重振下，指數開盤即跳回5、10日均線之上，盤面上，雙鴻（3324）、超眾等散熱族群受惠5G手機熱板需求強勁，業績看俏，為買盤追捧，成市場焦點。

加權指數自9月中旬以來，持續在10,900點上下百點的區間內震盪，其間一度強勢攻高，然因國際政經消息影響力度逐漸提高，且台股來到相對高點，上檔賣壓仍待消化，多方氣勢未能延續，今則在蘋果供應鏈的拉動下，再度走高，嘗試站穩10,900。

市場資金持續尋找題材股進駐，尤以5G相關概念股最受青睞，輪動表態機會多，當中，除了IC設計、網通、PCB續有表現外，股價整理一段時日的散熱族群也有買盤推升，上揚力道強勁。

受惠5G伺服器和散熱板需求提升，法人看好散熱族群中長期展望佳，雙鴻今盤中攻高漲停，再創波段新高，走勢最為強勁，超眾、力致、業強、泰碩行情也佳，皆有逾半根漲停的漲幅表現，奇鋐、健策、建準、協禧同樣呈走紅態勢。

法人指出，中小型基地台散熱的升級和手機散熱由熱導管往高階熱板的發展等趨勢都可提振散熱產業獲利表現，然須留意的是，為滿足5G產業對熱板的需求，部分散熱廠商將計劃擴產因應，因此市場多有供過於求導致價格下滑的雜音，後市尚需觀察產業供需狀態，操作上，則不應隨意跟漲，可待營收公布後，挑選基本面強勢個股布局。

5G台股雙鴻
【橘世代全新上線】退休前的理財規劃：四原則去除不必要支出

相關新聞

台股開高37.76點 法人：留意連續假期賣壓

2019-10-07 09:23

萬一大關在望 外資重兵布局這幾檔

2019-10-07 11:29

野村喊買大立光 目標價升上5,500元

2019-10-07 10:29

元大高股息爆搶息買盤 分析師：不宜追高

2019-10-07 10:04

殖利率6.4%吸引人 0056爆出「搶息」大量

2019-10-07 09:31

投信：短線受美中貿易談判影響 中長線科技帶動續向上

2019-10-07 08:55

蘋果追單有利多方 法人估台股高檔整理

2019-10-07 08:49

投顧：台股第4季 展望正向

2019-10-07 08:46

新iPhone買氣大爆發 蘋概股一路旺到年底

2019-10-07 00:43

大立光9日法說 外資提五問

2019-10-07 00:37

台積、可成目標價 飛越300

2019-10-07 00:35

Q4台股 AI、電動車看旺

2019-10-07 00:31

外資鎖碼股／南亞科、中環 漲相佳

2019-10-06 23:04

外資鎖碼股／台泥、華新 業績升溫

2019-10-06 23:04

外資鎖碼股／台積、緯創 買盤加持

2019-10-06 23:04

外資鎖碼股／上海商銀 搶鏡

2019-10-06 23:04

外資鎖碼股 躍抗震優選

2019-10-06 23:04

就市論勢／光通訊、5G概念 吸睛

2019-10-06 22:59

法人挺雙鴻、立積 降評矽力

2019-10-06 22:59

趨勢型成長股 Q4悍將

2019-10-06 22:59

一周盤前解析／矽晶圓、無線耳機 亮點

2019-10-06 22:59

蔡明彥專欄／微軟鏈、車電 偏多操作

2019-10-06 22:57

科技股回溫美中變數淡化 台股第4季展望正向

2019-10-06 16:37

股王慶豐收 台股「萬一」達陣有夢

2019-10-06 13:26

技術指標／台股季線舖底墊 個股表現

2019-10-06 13:26

就市論勢／半導體、伺服器 有看頭

2019-10-03 23:53

就市論勢／蘋果鏈接單升溫 可留意

2019-10-02 23:25

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

殖利率6.4%吸引人 0056爆出「搶息」大量

2019-10-07 09:31

新iPhone買氣大爆發 蘋概股一路旺到年底

2019-10-07 00:43

德儀終止代理權大動作 大聯大、文曄股價雙雙下跌

2019-10-07 11:00

台積、可成目標價 飛越300

2019-10-07 00:35

外資鎖碼股 躍抗震優選

2019-10-06 23:04

趨勢型成長股 Q4悍將

2019-10-06 22:59

Q4台股 AI、電動車看旺

2019-10-07 00:31

法人挺雙鴻、立積 降評矽力

2019-10-06 22:59

股王慶豐收 台股「萬一」達陣有夢

2019-10-06 13:26

大立光9日法說 外資提五問

2019-10-07 00:37

外資鎖碼股／上海商銀 搶鏡

2019-10-06 23:04

外資鎖碼股／台泥、華新 業績升溫

2019-10-06 23:04

元大高股息爆搶息買盤 分析師：不宜追高

2019-10-07 10:04

科技股回溫美中變數淡化 台股第4季展望正向

2019-10-06 16:37

外資鎖碼股／台積、緯創 買盤加持

2019-10-06 23:04

台光電、台虹 保守看Q4

2019-10-06 22:51

外資鎖碼股／南亞科、中環 漲相佳

2019-10-06 23:04

達興材Q3營收 同期新高

2019-10-06 22:51

iPhone SE2版本傳沿用A13處理器 台積電再吃大補丸

2019-10-07 11:40

權證教戰／大盤過不過萬一 盯外資臉色

2019-10-06 13:26

影／晶碩掛牌 開盤後立即漲到179元

2019-10-07 10:19

宜特營收 連四月創新高

2019-10-06 22:57

晶碩掛牌飆近2成 童子賢：看好隱形眼鏡未來10年成長

2019-10-07 10:44

第一類接觸／總太組艦隊 營運衝鋒

2019-10-06 22:54

一周盤前解析／矽晶圓、無線耳機 亮點

2019-10-06 22:59

萬一大關在望 外資重兵布局這幾檔

2019-10-07 11:29

賣地題材持續發酵 中電奔漲停

2019-10-07 09:39

上櫃庫藏股執行率 揭祕

2019-10-06 22:57

矽創、聯發科 押長天期

2019-10-06 23:01

營收報喜 大立光股價反應冷淡、鴻海企圖攻月線

2019-10-07 10:28

雙十國慶到 連假概念股聚光

2019-10-07 08:43

原相營收續創新高 股價勁揚

2019-10-07 09:31

智原、創意 四檔有潛利

2019-10-06 23:01

台股開高37.76點 法人：留意連續假期賣壓

2019-10-07 09:23

蘋果追單有利多方 法人估台股高檔整理

2019-10-07 08:49

技術指標／台股季線舖底墊 個股表現

2019-10-06 13:26

就市論勢／光通訊、5G概念 吸睛

2019-10-06 22:59

晶技、台光電 認購熱

2019-10-06 23:01

法人觀點／總太下半年業績 將跳增

2019-10-06 22:53

總太主席吳錫坤 力挺員工創業

2019-10-06 22:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top