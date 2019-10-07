晶碩掛牌飆近2成 童子賢：看好隱形眼鏡未來10年成長

2019-10-07 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



晶碩（6491）今日以每股152元掛牌上市，早盤股價啟動蜜月行情，盤中來到181.5元，漲幅近2成。晶碩董事長童子賢表示，看好隱形眼鏡市場未來10年的成長，尤其是東南亞市場伴隨經濟成長，加上隱形眼鏡持續在材料、製程、自動化的精進，隱形眼可望成為使用眼鏡者的首要選擇。

童子賢表示，晶碩成立在10年前，8年前開始拓展自己的品牌門市，過去10年在和碩、景碩扶持之下，對內在研發、材料、自動化流程等層面，對外在拓展日本、大陸和歐美的客戶上做出很大的努力，如今晶碩在台灣已有70萬的會員、59間門市。

童子賢表示，晶碩自許為在品牌業務之外不是純粹的只是代工廠，而是與海外客戶共同定義品牌、產品，並為客戶量身打造產品和通路形象，這樣的努力擺脫了刻板的代工廠形象。

童子賢表示，晶碩作為軟式隱形眼鏡的專業公司，看到這個領域還有很大的產品進步空間，這也是集團願意投入較大研發資源的背景因素，過去的隱形眼鏡製造成本高、品質管控不易，且屬於月拋性產品，但隨著材料持續進步下，矽水膠日拋型新品很快將面市，過去10年隱形眼鏡在材料和技術上有很大的進步，未來10年在材料、製程、自動化上的進步腳步不會停歇，更好的商品將提供市場持續成長的動能。