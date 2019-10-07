野村喊買大立光 目標價升上5,500元

2019-10-07 10:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



股王大立光（3008）9月營收創新高，外資圈最新報告，除了摩根大通、大和資本和摩根士丹利分別重申5,200元、5,200元、4,950元目標價，野村證券更看好大立光動能「旺」到11月，將目標價從5,000元調升到5,500元，強調目前仍為「買進」良機。

大立光今（7）日小漲開出，表現不特別突出，不過受iPhone熱銷激勵，台積電、鴻海、可成等蘋概股早盤上漲0.9%-1.5%不等，大振供應鏈士氣。

野村表示，大立光公布的9月和第3季營收亮眼，反映手機品牌採用高階鏡頭的熱度優於預期。由於第4季不少手機持續拉貨，iPhone也傳出追單，該券商看好大立光第4季營收挑戰168億元，將比去年同期增加37%，扮演股價進一步走高動能。

野村並針對市場疑慮和大立光2020年展望，分別提出兩點及四點說明，首先是外界疑慮，對手玉晶光、康達智可能搶市占，野村認為擔心過度，因為高階鏡頭的價格和需求快速成長，小型廠商不僅技術無法企及，也難滿足大量量產需要，大立光地位並不受威脅。

其次，華為新機海外銷售可能下滑，野村認為，華為確實是隱憂之一，但大立光來自iPhone貢獻的收入也不少，而iPhone 11系列機種因訂價吸引人，市場已傳出追單，接下來iPhone有望扮演緩衝華為損失的關鍵。

而且進一步看2020年，野村強調，大立光具備四大潛力，包括40／48／64／108MP和6P／7P高階鏡頭的解決方案需求增加、前置小型鏡頭的用量也會提升、明年第1季三星S11採用大立光的前+後鏡頭（對比S10只使用前鏡頭）、以及陸系5G手機積極採用多鏡頭，將持續挹注大立光。