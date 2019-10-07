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日本「史上最複雜消費稅」：10%調漲有什麼衝擊？

投信：短線受美中貿易談判影響 中長線科技帶動續向上

2019-10-07 08:55經濟日報 記者王皓正╱即時報導

富蘭克林華美投信表示，儘管短線消息面偏多，但美國上周五公布就業數據為50年新高，一掃市場對美國經濟是否開始進入衰退的擔憂，美股上周五終場收紅，亦可望帶動台股本周表現；台灣基本面尚佳、第四季為消費旺季、選前利多支撐，預估台股表現狹幅整理格局，季線上有撐；而中美重啟新一輪貿易談判，後續仍需觀察關稅影響，建議逢低選股不選市。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，中美貿易摩擦進入長期協商，不論結果如何，未來將導致美國與中國產品供應鏈重建，我們也觀察到台商發展具機會與威脅；在機會面，台商與東南亞市場具優勢，台商在美國商品供應鏈多半是供應鏈主力廠商，美國產品進口未來要擺脫中國製造，避免課稅問題，台商則因多地區布局與彈性佳，可提供客戶較完整服務。在威脅面，由於中美互相課稅對於全球貿易有不確定性，加上美國可能再度針對中國個別公司執行禁制令，對於部分台灣供應鏈亦可能受影響。

郭修伸也認為，台灣在美中貿易摩擦中居於有利地位，不論在產業與資金方面皆有正面影響，除產業鏈受美國與中國企業依賴外，在資金面台商持續回流，有助於國內資金充沛，股市得以支撐，且由於台股具高殖利率，加上貨幣波動相對較其他新興國家貨幣小，因此，受到國際資金青睞，對資金面有利，但仍應關注經濟基本面發展、留意市場變化。

而針對類股建議，富蘭克林華美投信表示，在投資方向上，科技類主要以移動通訊、高速運算、汽車電子與物聯網為主軸，另外，也看好中國廠商重建供應鏈受惠的台灣廠商，以及少數落後補漲的傳產與消費族群，建議投資人操作布局以選股不選市為主，並持續留意經濟基本面與消息面的變化因素，或可定期定額長期投資基金交由專業經理人團隊來操盤。

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