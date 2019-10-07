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投顧：台股第4季 展望正向

2019-10-07 08:46經濟日報 記者王皓正╱即時報導

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，近日科技股有回溫跡象，現階段氛圍有利科技股。過去這兩周在iPhone 9月12日上市之後，由於性價比良好、需求比也較預期好，產業鏈面也陸續傳出上修。再加上中美談判尚未有破局跡象，華為供應鏈持續在mate 30推出後有好的氛圍，科技股氣勢回溫，持續備貨力道也可能讓今年下半年比實際需求更好。

在資金動能上，根據證交所統計，外資3日雖轉為賣超87.37億元，但4日賣超金額收斂至8億多元，故近一周外資仍累積買超近60億元。

廖哲宏表示，9月初瑞士信貸論壇後台灣科技產業似乎受到外資認可、有望受惠於美中貿易戰，因此資金近期持續有湧入相關板塊，重要權值股有望優先獲得挹注。

隨著時序上邁入第四季，廖哲宏表示，由於美中之間態度反覆，不管結果如何，相關議題可能對股市影響已在淡化。回到基本面，即使沒有更好的協議，從去年下半年開始，產業鏈也已陸續做好準備，廠商為躲避立即的關稅衝擊，也持續提前備貨，轉單和去美化效應發酵，這也讓產業今年下半年生產訂單優於預期，因此樂觀看待第四季，但要留意明年第一季的淡季現象，以及基本面與預期間落差進而可能對市場帶來的影響。

在關注題材上，廖哲宏表示可留意以下主題：一是 iPhone需求優於預期，使得近期供應鏈上修狀態，且明年上半年又有持續低階機種鋪貨可期，中期不需悲觀。其次，華為供應鏈雖然面臨海外市場GMS無法安裝的情勢，但在當地市場銷售優於預期，加上明年華為力推5G機種希望帶動手機換機潮，故預期5G相關晶片與更高階主板將會因此受惠。第三是伺服器產業在今年第三季開始復甦，明年成長力道可望再增強。

展望後市，廖哲宏表示，現階段來看，台股第四季展望正向，主要是因為選舉將至，即使短線上有獲利了結的行情，台股應該下檔有限。此外，再就過去經驗而言，也可以觀察到非金電產業和選舉比較有所連動，因此對於2020年我們認為5G相關的供應鏈( 晶片 , PCB) 會有明顯成長，iPhone 供應鏈應該也會持續成長。

在傳產方面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，將持續關注進入旺季的水泥相關族群，另外包括：繼續成長的電動腳踏車、汽車電子化及紡織成衣轉單等也值得持續留意，伺機擇優布局。在後續觀察指標上，近期可以關注美國聯準會是否會因為就業數據不佳而降息、中美談判是否會有更具體協議內容，以及台灣選舉情勢可能會造成的類股輪動。

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