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大立光9月、Q3營收雙創新高 10月續旺

2019-10-05 12:12經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

股王大立光（3008）今（5）日公布9月營收65.96 億元，月增 1.84%，年增 19.54%，連續二個月單月營收寫下新高，第3季營收合計達184.83 億元，同樣創下新高，季增 31.26%，年增 13.15%；在美系客戶新機拉貨下產能持續滿載，10月營收可望維持強勢表現。

大立光9月及第3季營收雙雙創下歷史新高，累計前九個月營收423.88 億元，年增 13.01%；分析9月產品出貨結構，1,000萬畫素以上鏡頭占50~60%，800 萬畫素鏡頭產品占 10~20%，2,000 萬畫素以上產品占 10~20%，其他產品 10%以內。

大立光今年上半年稅後純益 116.04 億元，每股純益（EPS） 86.51 元，外資預估，大立光今年每股純益 227.25 元，將創下新高， 預估2020年每股純益 282.85 元。

大立光10月4日以4,490元收盤，下跌10元，跌幅0.22%， 市值守在6,000億元之上，達6,022.89億元，統計本周漲幅0.9%，三大法人本周合計買超199張，其中外資買超159張，投信買超24張，自營商買超16張。

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