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25檔9月營收雙增股漲嬴大盤 法人搶先卡位這幾檔

2019-10-05 11:17經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股上市櫃公司9月營收陸續公布中，截至目前已公告的公司中有39家創下9月營收雙率雙增，其中13家寫下單月營收歷史新高紀錄，營收搶先報喜，吸引法人卡位，統計本周漲幅超越大盤的有25家，立積周漲幅20.99%最亮眼；三大法人合計買超冠軍則是義隆（2458），佳世達與瑞昱分居二、三名。

旺季效應下，法人普遍看好台股9月營收的表現應該不錯，統計目前已公告的上市櫃公司中，包括立積、新普、精測、義隆、瑞昱、原相、華固、信邦、聚陽、群電、加百裕、信驊與高僑等13家9月營收創下歷史新高。

在月增及年增雙率雙升股部分則有39家，其中多檔吸引三大法人搶先卡位，統計三大法人合計買超中，本周買超義隆達15,505張，其中外資買超17,423張，但投信賣超2,577張，自營商買超659張，股價周五收在90.1元，本周漲幅達5.13%。

以本周股價表現來看，有30家呈現上漲，1家持平，8家下跌，其中漲幅勝過大盤指數的有25家，本周漲勢最強股首推立積，周漲幅達20.99%，三大法人本周合計買超2,124張，其中外資買超1,191張，投信買超1,105張，自營商賣超172張；另外，本周漲幅逾6%的則還有西勝、鈊象、德微、新普及精測。

台股4日開高震盪，IC設計股成為盤面上漲亮點，終場以10,894.48點作收，上漲18.57點，成交量1,221.48億元，周漲幅0.6%；群益奧斯卡基金經理人朱翡勵表示，現階段外資籌碼穩定，台股表現相對強勢，不過隨著接下來美中新一輪貿易談判將展開，在不確定性籠罩之下，加上第三季財報即將出籠，訊息面紛雜料短線台股呈區間波動的機會較高。

朱翡勵表示，在基本面仍然持穩、市場資金充沛下，大盤若有修正，建議可逢低承接成長趨勢明確的標的，產業方面，包括5G、散熱、AI運算等可留意，此外，低基期傳產股也可適度留意。

台新台灣中小基金經理人吳繼先表示，在大環境基本面仍穩健下，全球出現重大系統性風險機會不大，加上融資仍在低水位，對於後市盤面並不看淡，年線附近應該有強勁的支撐，但往上反彈的幅度也不會太大，預期為區間盤整的結構，建議選股不選市。

吳繼先指出，由於2020年圍繞在5G題材，相關產業有表現的機會，選股優先布局下半年至2020年仍有成長機會的個股，且納入殖利率考量，能夠在配完今年的股息之後，繼續享有2020年股價隨營運成長優勢的績優股；同時，因盤勢震盪，建議避開高本益比個股，降低產業不如預期之下，EPS與本益比雙重修正的衝擊。

資料來源：CMoney
資料來源：CMoney
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