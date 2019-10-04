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4Q半導體、伺服器等強勢族群 法人唱旺

2019-10-04 22:25經濟日報 記者周克威╱即時報導

【記者周克威／台北報導】台股「萬一」關前受美股高檔震盪所累，多頭攻勢暫受挫，但市場專家從國際總經、資金面、基本面等分析，看好台股第4季行情再寫全年新高機會大，其中半導體、伺服器、5G、汽車零組件等強勢族群，台積電（2330）、廣達等將是盤面焦點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀、台新投顧協理范婉瑜指出，從IHS Markit預估來看，2019年全球經濟成長率將由1月預測的2.9%下修至2.7%，全球商品出口成長率也呈負成長1.3%。

不過，台灣今年經濟成長率預期在台商資金回流帶動出口及投資動能，加上下半年民間消費因基本工資調升、旅遊補助及節能家電補助等政策紅利刺激持續增長，預估全年GDP仍有機會維持在2%之上，且下半年較上半年更好。

因此，台股下檔支撐仍強，將是行情再創今年新高的有利基石，其中預期半導體、伺服器、5G、汽車零組件等將是盤面強勢族群。

半導體方面，市場預估2019年半導體銷售為負成長12%，但到2020年可望出現健康的6.6%年增長率。中國半導體自主供給率僅16%，台積電全球市占率為73%，是未來進口替代主要受惠者，另外在半導體業者整體毛利率相較電子業為高下，包括台積電、聯發科前景看好。

其次，根據研調機構針對伺服器產業觀察可發現，受美中貿易加徵關稅影響，業者於2018年底提前拉貨，導致2019年上半年伺服器普遍庫存壓力升高，上半年伺服器相關業者營收下滑，但下半年狀況有機會改善，甚至出現正成長，因此廣達、信驊等相關族群可留意。

第三，電信業者開始興建5G基地台，帶動高頻高速材料需求成長，華為開始研發自製晶片或更換供應商，也造成各家供應商的成長動能，預期2020年英特爾Whitley和AMD Rome II伺服器晶片對ABF和高階伺服器板需求持續成長，而5G基地台、5G手機數量增加，也會持續帶動高頻高速材料銷售。台系供應商欣興、南電、景碩受惠大。

第四，第4季為汽車零組件傳統旺季，加上中國車市好轉，相關族群在產業逐漸好轉下，後續成長動能可期，其中東陽、和泰車、貿聯-KY業績表現值得留意。

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