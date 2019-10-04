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九大問答 一次看懂香港啟動緊急法的可能影響

外資回來了 9月買超台股逾900億元

2019-10-04 20:08聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

連兩個月都落跑的外資，9月總算回頭了。金管會今公佈，9月份外資買超29.83億美元，約合新台幣922億元。央行也同步公佈9月底外匯存底為4694.89億美元(約新台幣14.48兆元)，較上月底增加13.2億美元，主要就是央行發現9月外資有鉅額集中匯入的現象，導致新台幣匯率波動較大，因此進場調節。

根據金管會公布，9月外資累計淨匯入約29.83億美元，終止外資連兩月賣超。綜觀今年外資情況，今年1月到4月外資都呈現淨匯入，前4月共匯入118.7億美元，但到5月份轉為匯出22.3億美元，6月轉回淨匯入18.78億元，7、8月兩個月外資再度落跑98.82億美元，相當於新台幣3055億元，直到9月外資才再回頭。今年前9月外資累計淨匯入約2023.44億美元。

央行今也公佈9月底外匯存底為4694.89億美元，較上月底增加13.20億美元。央行外匯局局長顏輝煌表示，9月外匯存底增加，除因外匯存底投資運用收益外，也跟9月外資集中鉅額匯入有關，導致外匯市場波動較大，央行因此進場調節。

顏輝煌說，9月台股上漲1.99%，外資買超台股超過新台幣900億元，新台幣的外匯市場是由供需決定，9月外資大量進出，導致資金鉅額集中匯入，匯率波動較大，因此央行有進場調節。

針對9月外資鉅額匯入，顏輝煌表示，市場預期9月美國聯準會要降息，今年截至目前美國已經降息兩次，今年底前至少再降息一次的機率已經達到95%，且美中貿易戰10月份要重新會談，都是外資匯入的考量因素。

另根據央行統計，9月底外資持有台股及債券，按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共計3811億美元，約佔外匯存底的81%。比起8月底的3644億美元、佔外匯存底的78%，單月增加167億美元。

央行也公佈其他國家外匯存底情況：韓國9月底為3925億美元，比8月底增加19億美元；中國大陸8月底為3.1072兆美元，比7月增加35億美元；日本8月底為1.2628兆美元，比7月增加128億美元；香港8月底4192億美元，比7月減少196億美元。

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