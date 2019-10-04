投資買老大，別買老二！謝金河舉4例就清楚了

2019-10-04 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



全球競爭集中化現象愈來愈顯著，最近晶圓代工龍頭台積電反控格芯侵權，光學變焦鏡頭模組的老大控告先進光，新鉅科，及HP，財信傳媒董事長謝金河表示，這些案例可以看出行業龍頭為了保持技術領先，下得功夫至深。這反映在股價上，一手創新與二手創新，最後的結果相差十萬八千里。這拿來投資場域，得到最大的結果是：買股票只能買老大，不能貪便宜買老二。

謝金河說，大家耳熟能詳的個案是台積電與聯電，到今天為止，台積電的市值是7.1698兆元，聯電是1591億元，台積電把七兆拿掉，單是最後的尾數就超過聯電，如果用美元計算，台積電2332.65億美元，用美元算都超過聯電用新台幣計價的市值，台積電與聯電過去並稱晶圓雙雄，現在雙方市值相差44倍，聯電根本看不到台積電的車尾燈。

第二個是電動車的Tesla和蔚來汽車。Tesla跑在前面，蔚來汽車在後面追，過去幾年，李斌領軍的蔚來汽車造勢場合都很盛大，去年股票在美國以每股6.26美元掛牌，不久衝到14.86美元，但是蔚來燒錢太猛，Tesla從2003年成立迄今，燒掉50億美元，蔚來從2014年迄今，不過才5年，蔚來已燒掉57億美元，今年第一季蔚來虧26.23億人民幣，第二季再賠32.9億人民幣，今年蔚來因爲汽車自燃，召回4800輛電動汽車，市場信心再受打擊，現在股價剩下1.19美元，很可能從美國下市。

對照Tesla在上海的無限工廠加大量產力道，Tesla市值達403億美元，蔚來只剩下12.5億美元，這樣老大和老二差得更大。

三是搜尋引擎龍頭Google不斷成長，目前市值8156億美元，中國把Google隔絕在中國境外，全力扶植百度，但百度今年由盈轉虧，百度股價從284.22美元跌至93.39美元，市值剩下355億美元，也是Google的尾數。數月前，李彥宏在台上演講，突然有一位聽眾跑到台上澆了他一瓶礦泉水。

四是星巴克和瑞幸，瑞幸不斷的透過補貼，降價促銷，拉升市占率，但仍未找到賺錢的商業模式，能夠撐多久？仍然有待考驗。目前星巴克市值1021.84億美元，瑞幸是42.34億美元，雙方差距仍然很大。