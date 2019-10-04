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解放軍十一秀肌肉：無人偵打體系成形

林鄭月娥宣布引用「緊急法」通過禁蒙面法 明起實施

緯穎掛牌滿半年 10月7日起得融資券交易

2019-10-04 15:48經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

緯創小金雞緯穎（6669）掛牌已滿六個月，證交所今（4）日依「有價證券得為融資融券標準」第2條規定，辦理上市有價證券得為融資融券審查，查核緯穎自今年3月27日上市迄今滿半年，並符合前開標準規定，公告自7日起得為融資融券交易。

融券證交所緯創
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