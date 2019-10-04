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二大題材助威 IC設計股燒滾滾

2019-10-04 12:37經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

美中貿易戰延燒，中國大陸積極展開去美國化，台廠IC設計業者將可望受惠，加上AI（人工智慧）的趨勢商機，將帶動ASIC（客製化晶片）的需求成長，在兩大題材發威下，IC設計股今（4）日成為盤面亮點，聯發科續漲之外，世芯-KY（3661）攻上漲停，創下掛牌以來新天價，義隆、立積漲逾半根停板、創意、智原等也是上漲表現。

美中貿易戰開打以來，不時爆出波折，中國大陸廠商從去年下半年開始已加速去美國化動作，台系供應鏈因此受惠，法人點名IC設計股為重要轉單受惠族群，業者也坦言的確在洽談中，陸續接獲轉單，但因需要時間，因此相關效益約在明年才有更進一步的表現。

貿易戰的轉單效益之外，AI、邊緣運算等趨勢需求也在持續發酵，有助晶片大廠ASIC（客製化晶片）的接單，可望進一步拉升毛利率及獲利的表現；兩大題材發威，今日IC設計股走勢搶眼，獲外資青睞的聯發科，股價持續走高，帶動IC設計股的漲勢。

世芯累計前8月合併營收25.82億元，年增9.3％，每股稅後純益4.24元；法人看好第4季營運可望成為今年最高峰，業績季增上看2~3成；第3季則約與第2季持平或是小增；法人預估，世芯今年整體營收有機會成長超過15％。

世芯今日開高走高，以157元開出後一路往上攻上漲停171元，站上所有均線，且創掛牌以來新高價； 立積9月合併營收2.83億元，月增3.8%，創歷史新高，第3季合併營收8.24億元，季增23.6％，創歷史新高，累計前三季合併營收19.15億元，立積以197元開高，一度衝達201元，寫下歷史新高價，盤中漲幅逾半根停板。

義隆9月營收為10.13億元，月增12.7%，年增15.76%，創歷史新高，第3季營收27.12億元，季增24.3%，創單季歷史新高，今日股價以87元開高後走高，一度拉升至90.9元，盤中漲幅5.15%。

創意今年營運雖受到美中貿易戰及虛擬貨幣市況不如預期的影響，營運展望保守，但在布局AI等高端領域下，明年5G上路之後，將可望有更多的高端應用需求，今日以256元開高，盤中漲幅3.93%。

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