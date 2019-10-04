這七檔9月營收創高 股價最奔漲的是它

2019-10-04 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台股本周受美股震盪的連動，一度回測月線，今（4）日試圖再站上10,900點關卡，盤面上9月營收表現佳個股成為吸金亮點，統計目前已公告的上市櫃營收中，有7檔創下歷史新高，多檔個股成為早盤領漲指標，尤以立積（4968）漲勢亮眼，股價創下歷史新高。

台股上市櫃9月營收陸續公布中，統計至目前包括聚陽、義隆、華固、信邦、立積、高僑與精測等7檔9月營收創下歷史新高，本周來的漲幅以立積最為亮眼。

立積9月合併營收2.83億元，月增3.8%，創歷史新高，第3季合併營收8.24億元，季增23.6％，創歷史新高，累計前三季合併營收19.15億元，年減6.2％，法人看好第4季營運表現，單月可望挑戰3億元以上。

基本面表現佳，推升立積股價漲勢，統計外資連三買，投信連二買，但自營商轉賣，今日以197元開高，一度衝達201元，寫下歷史新高價，盤中漲幅逾半根停板。

晶圓檢測大廠精測9月合併營收3.92億元，創歷史新高，月增6.8%，年增44.9%，主受惠台積電7奈米產能放量、加密貨幣訂單增溫等，合計第3季合併營收11.01億元，季增64.3%，創單季歷史高，預估第4季營運不弱，但將比上季滑落。