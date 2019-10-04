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佰鴻營運轉型有成 未來客製化比重力拼七成

2019-10-04 09:52經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

近幾年不少台灣LED廠積極轉進利基型市場，以擺脫大陸LED廠在照明市場的流血價格競爭，其中，佰鴻（3031）也鎖定特殊照明等市場，其中，在航空市場的機艙照明是較受市場矚目的部份，該公司董事長廖宗仁表示，提高客製化產品的比重未來仍將持續提升。

佰鴻董事長暨總經理廖宗仁表示，近幾年來佰鴻持續進行轉型，公司的策略是鎖定平均毛利率20%至30%的客製化SMD、模組進行轉型，目前客製化產品比重上升到六成，長期目標以七成為目標，反映產品結構優化，也將有助於持續公司的營運表現。

廖宗仁進一步指出，LED產業過去幾年年，在大陸同業競爭威脅下，台廠的營運較為辛苦，照明領域的訂單幾乎沒有毛利。

因此，該公司不做一般照明，做的產品具有特殊性，比如保險絲的警示LED燈自動啟動產品，智慧三表等產品，營運方向的調整，就是以提高客製化產品比重進行轉型。

廖宗仁表示，經過約五、六年的時間調整後，目前該公司毛利率在10%以下產品，佔營收比重已降至約三成水準，他強調，佰鴻這個結構性調整仍會持續下去，未來的目標是毛利率在10%以下的產品營收比重降到二成以下。

近幾年，市場關注佰鴻的轉型，以認證困難度相對較高的航空客機用的照明為主，該公司在2017年打入波音737機型機艙、廁所照明，目前飛機照明占營收比重約一成水準，待客戶庫存去化告一段落，明年可望恢復出貨成長動能，至於未來營運布局。

至於佰鴻其他仍在布局的出貨領域，則是包括銀行ATM照明、顯示器產品，而數鈔產品則在認證中，同時亦布局UVC封裝、汽車光達等。

佰鴻今年上半年稅後純益為9882萬元，年增率1.58倍，上半年每股稅後純益（EPS）0.53元，市場法人看好，該公司下半年營運表現可望有優於上半年表現。

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