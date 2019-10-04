美股翻紅 台股開高上漲31點站回10,900點

2019-10-04 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



美股昨夜開低翻紅走高，四大指數收盤上漲，激勵台股今（4）日開盤上漲31.78點，指數開在10,907.69點，站回10,900點大關，在權值股的帶動下，指數一度走高至10,941點，惟大立光（3008）盤中翻黑，且市場追價意願不強，使得指數收斂漲勢，多空交戰在10,900點關卡。

美股開低走高，早盤受到ISM非製造業大幅不如預期衝擊，一度引起市場恐慌性拋售，道瓊指數下挫達335點。所幸隨後買盤進駐，投資人轉而預期聯準會將擴大寬鬆政策，提振四大指數快速收復跌幅，由黑翻紅並且一路走高，其中科技股表現強勢，那斯達克與費半指數均反彈超過1%，四大指數收盤全數上漲。

道瓊工業指數上漲122.42點或0.46%，收在26,201點；標普500指數上漲23.02點或0.79%，收在2,910.63點；那斯達克指數上漲87.01 點或1.11%，收在7,872.26點；費半指數上漲25.98點或1.70%，收在1,545.76點。

觀察昨日三大法人合計賣超台股111.1億元。其中外資賣超87.35億元，投信買超0.44億元，自營商賣超24.17億元。

資券變化方面，融資增14.74億元，融資餘額為1,357.34億元，融劵減14.65萬張，融券餘額為65.09萬張；外資台指期部位，多單加碼268口，使整體淨多單部位達54,447口，借券賣出金額為33.15億元。

統一投顧指出，美中雙方第13輪貿易談判結果不確定性仍高，加上美國經濟成長出現疑慮，恐將拖累全球經濟發展；而英國硬脫歐疑慮升溫，香港反送中越演越烈，北韓試射飛彈等全球多重系統性風險攀升，且外資轉買為賣，台股上檔賣壓沉重，指數上攻不易，投資應謹慎保守，逢高調節，靜待拉回低接，靜待拉回低接前景較佳的類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。