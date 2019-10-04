親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人1年貢獻700萬

原諒殺死我哥哥的妳：美警誤殺黑人的爭議與寬恕

美股翻紅 台股開高上漲31點站回10,900點

2019-10-04 09:45經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

美股昨夜開低翻紅走高，四大指數收盤上漲，激勵台股今（4）日開盤上漲31.78點，指數開在10,907.69點，站回10,900點大關，在權值股的帶動下，指數一度走高至10,941點，惟大立光（3008）盤中翻黑，且市場追價意願不強，使得指數收斂漲勢，多空交戰在10,900點關卡。

美股開低走高，早盤受到ISM非製造業大幅不如預期衝擊，一度引起市場恐慌性拋售，道瓊指數下挫達335點。所幸隨後買盤進駐，投資人轉而預期聯準會將擴大寬鬆政策，提振四大指數快速收復跌幅，由黑翻紅並且一路走高，其中科技股表現強勢，那斯達克與費半指數均反彈超過1%，四大指數收盤全數上漲。

道瓊工業指數上漲122.42點或0.46%，收在26,201點；標普500指數上漲23.02點或0.79%，收在2,910.63點；那斯達克指數上漲87.01 點或1.11%，收在7,872.26點；費半指數上漲25.98點或1.70%，收在1,545.76點。

觀察昨日三大法人合計賣超台股111.1億元。其中外資賣超87.35億元，投信買超0.44億元，自營商賣超24.17億元。

資券變化方面，融資增14.74億元，融資餘額為1,357.34億元，融劵減14.65萬張，融券餘額為65.09萬張；外資台指期部位，多單加碼268口，使整體淨多單部位達54,447口，借券賣出金額為33.15億元。

統一投顧指出，美中雙方第13輪貿易談判結果不確定性仍高，加上美國經濟成長出現疑慮，恐將拖累全球經濟發展；而英國硬脫歐疑慮升溫，香港反送中越演越烈，北韓試射飛彈等全球多重系統性風險攀升，且外資轉買為賣，台股上檔賣壓沉重，指數上攻不易，投資應謹慎保守，逢高調節，靜待拉回低接，靜待拉回低接前景較佳的類股，如5G概念股、PCB、網通、IC測試及汽車零組件等族群。

台股外資
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

陸廠去美國化 台廠受惠

2019-10-03 23:57

中科前八月營收 大增10％

2019-10-04 01:35

公股大買超 拚大選行情

2019-10-04 01:03

外資點將 首選台股

2019-10-04 01:03

被動元件 法人偏中立

2019-10-03 23:57

高價IC設計股業績展望佳 逆勢抗跌

2019-10-03 23:57

就市論勢／半導體、伺服器 有看頭

2019-10-03 23:53

台企銀外資轉買超2,900多張 市場推測尾盤轉帳

2019-10-03 17:16

黃文清：看好10月法說行情 台股有望再寫新高

2019-10-03 16:19

台股收跌71.97點 三大法人賣超111.56億元

2019-10-03 15:04

5G概念續燒 PA、散熱股開趴

2019-10-03 14:40

美食KY吞月餅進補 買盤先卡位

2019-10-03 14:40

資金潮簇擁 生技艷冠類股

2019-10-03 14:40

台積電止血 台股拚守月線

2019-10-03 14:40

謝金河：利空測試的底部才會紮實

2019-10-03 13:56

台股Q4季後賽 資金回流為經濟成長推手

2019-10-03 13:36

美經濟數據引爆 台股兩ETF爆量衝過30萬張

2019-10-03 13:28

謝金河：今年台股最大黑馬是「它」市值成長逾60％

2019-10-03 11:39

台股市值前十大公司中 這檔市值增幅驚人

2019-10-03 11:22

面板雙虎股價疲軟 竟在Q3十大爆紅股號榜上有名

2019-10-03 10:48

美經濟數據不佳道瓊跌近500點 台股早盤重挫逾120點

2019-10-03 09:15

就市論勢／蘋果鏈接單升溫 可留意

2019-10-02 23:25

10月5日補班 不開市

2019-09-25 22:42

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

法興銀點名台股是亞股10月首選 看好台積電帶頭衝　

2019-10-03 16:39
看更多

熱門文章

美經濟數據引爆 台股兩ETF爆量衝過30萬張

2019-10-03 13:28

台企銀尾盤爆6萬多張大量 傳外資回補

2019-10-03 16:42

元大S&P原油正2申購創紀錄！籌碼快用光光

2019-10-03 18:42

央行總裁一席話…撐住台股

2019-10-04 01:03

台股早盤一度跌逾百點 鴻海市值暫失兆元大關

2019-10-03 10:00

台企銀外資轉買超2,900多張 市場推測尾盤轉帳

2019-10-03 17:16

日K線連三紅 中小型股有望接棒演出

2019-10-03 17:36

陸廠去美國化 台廠受惠

2019-10-03 23:57

公股大買超 拚大選行情

2019-10-04 01:03

Switch銷售佳 旺宏後市出貨可望受惠、股價抗跌

2019-10-03 12:12

台股市值前十大公司中 這檔市值增幅驚人

2019-10-03 11:22

5G概念續燒 PA、散熱股開趴

2019-10-03 14:40

外資點將 首選台股

2019-10-04 01:03

大陸「去美化」概念股 強勢指標

2019-10-03 19:41

面板雙虎股價疲軟 竟在Q3十大爆紅股號榜上有名

2019-10-03 10:48

嘉聯益 保守看Q4營運

2019-10-03 23:47

被動元件 法人偏中立

2019-10-03 23:57

證交所盼永道回台掛牌 永豐餘暫不改心意

2019-10-03 12:55

瀚宇博入主嘉聯益 焦佑衡進董事會

2019-10-03 11:42

立積9月業績雙喜 後市看旺

2019-10-03 23:47

高價IC設計股業績展望佳 逆勢抗跌

2019-10-03 23:57

台股收跌71.97點 三大法人賣超111.56億元

2019-10-03 15:04

外資看好聯發科5G布局 調高目標價至460元

2019-10-03 12:28

黃文清：看好10月法說行情 台股有望再寫新高

2019-10-03 16:19

義隆9月營收旺 股價小漏氣

2019-10-03 14:40

美系外資調降台郡評等至中立 目標價維持95元

2019-10-03 12:07

華固 9月營收大增28倍

2019-10-03 23:47

法興銀點名台股是亞股10月首選 看好台積電帶頭衝　

2019-10-03 16:39

道瓊連二日狂瀉逾800點 台股下跌71點收10,875

2019-10-03 13:55

大飲股東會出席率僅0.63％ 再度宣告流會

2019-10-03 12:43

為Q4布局 投信櫃買換股操作

2019-10-04 01:35

東貝甩陰霾 逆勢強彈

2019-10-03 14:40

9月營收／全新月減7％ 將逐步回溫

2019-10-03 23:50

精測 9月營收創新高

2019-10-03 23:52

美食KY吞月餅進補 買盤先卡位

2019-10-03 14:40

英業達砸11億 桃園購廠

2019-10-03 23:47

元大馬家9月繼續加碼元大金

2019-10-03 22:28

資金潮簇擁 生技艷冠類股

2019-10-03 14:40

鈺太接單報捷 挹注營收

2019-10-03 23:52

9月營收／新鉅科月減4.6％ Q3 EPS拚1元

2019-10-03 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top