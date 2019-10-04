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南亞科Q3營收季增近二成 法人看Q4再衝高力道不強

2019-10-04 09:17經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

記憶體大廠南亞科（2408）公布9月營收，以單季來看，第3季營收較上季成長近19%，不過單月營收卻較上月小幅減少約4.23%，市場法人認為，9月營收未能再向上推升，市場法人預估，第4季記憶體產業相對第3季應以持平左右的表現居多，受到單月營收較上月小幅下滑影響，今（4）日該股股價早盤以小跌開出。

記憶體大廠南亞科公告9月合併營收50.01億元，月減4.23%，年減37.32%，為今年次高；受惠旺季效應優於預期，第3季合併營收147.99億元，較上季增加18.95%，年減39.29%，為近三季高點；累計今年前三季營收386.12億元，較去年同期減少 43.02%。

觀察南亞科6月以來，到8月為止，連續三個月南亞科單月營收連續攀高，7、8二個月更是受惠旺季需求增溫，下游拉貨力道也相對今年上半年增加，因此，該二個月均是今年單月營收的新高表現。

市場法人表示，由於7月及8月的需求及價格都出現反彈，而8月DRAM供需逐步平穩，南亞科9月初時還上調第3季位元銷售量季增幅度，由 14~16%上調至逾25%，對照第3季營收相對第2季營收成長18.95%，單季營收及出貨表現符合公司預期。

不過，市場法人也表示，9月營收較8月出現小幅回落，顯示在價格差距不大之下，需求顯然未能持續衝高並推升營收持續攀升，相較以往單月營收通常落在9~10月來看，近幾個月記憶體需求雖有回溫，但回升的力道仍不算強勁，不過，以9月營收仍順利力守在50億元之上，同時也仍是今年次高營收水準。

市場法人認為，第4季營收仍可有機會維持第3季的持平左右水準。

近期記憶體行情未能持續衝高，市場法人顯然已先預見，近一周左右，外資及投信法人均有調節持股動作，同時，南亞科股價也已出現一波修正，由先前的股價波段高點86.7元，回檔至近日的力守站穩在80元關卡。

營收南亞科
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