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韓國瑜要打贏2020大選 資深媒體人：他只需做這件事

盤點台灣骨董武器！80歲還出任務 是奇蹟還是心酸？

黃文清：台股Q4可望先下再上 挑戰11,000點

2019-10-04 07:48經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台新投顧副總黃文清表示，時序邁入10月後，台股第4季行情有機會先下再上，雖然美股弱勢，但產業面上，蘋果新機銷售優於預期，可留意蘋概、航太、塑化等族群，指數仍有機會再戰11,000點。

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